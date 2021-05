Wohnen in der Wasserstadt Limmer

Meravis entwickelt in den nächsten vier Jahren eine Vielzahl von neuen Wohnungen zur Miete und zum Kauf. Am Berg in Kronsrode, am Kanal im Limmerquartier, in Buchholz und Kleefeld sowie in Arnum. Eines der größten Projekte liegt aber wohl in der Wasserstadt Limmer.

Im Einklang mit der Natur leben, ohne auf die Vorteile der modernen Großstadt verzichten zu müssen – diese Wünsche werden in der Wasserstadt Limmer wahr. Auf der Halbinsel im Nordwesten Hannovers errichtet meravis ein neues Quartier, das wohl an Einzigartigkeit nicht zu übertreffen ist.

Rund 550 von insgesamt 1800 Wohnungen entstehen auf dem Gelände des ehemaligen Continental-Werks bereits im ersten Bauabschnitt. Die künftigen Bewohner finden hier optimale Bedingungen für ein vielfältiges, urbanes und gleichzeitig naturverbundenes Leben, denn die Wohnkonzepte sind abwechslungsreich: Von kompakten Mikroappartements über komfortable Dreibis Vier-Zimmer-Wohnungen bis hin zu exklusiven Stadthäusern sind wohl beinahe alle Wohnformen vertreten, um Singles und Paare sowie Familien zu begeistern. Loggien und Terrassen, die zum Wohnraum gehören, wollen die Planer als Erweiterung der vier Wände verstanden wissen und so gleichzeitig die Symbiose zwischen Innen- und Außenraum erlebbar machen.

Eine grüne Wohnoase mit ganz besonderem Flair entsteht am nördlichen Rand der Wasserstadt. Zehn der 51 Eigentumswohnungen des Projekts WEITSICHT sind verkauft, weitere fünf reserviert. Sie sind fächerförmig zum Ufer angeordnet und offenbaren den einzigartigen Blick aufs Wasser – ein Stück Natur zum Wohlfühlen. Der historische und weithin sichtbare Conti-Turm bleibt dem Quartier als Wahrzeichen erhalten. Neu geplant sind hingegen eine integrierte Kindertagesstätte mit Krippe sowie ein umfassendes Angebot an Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie.