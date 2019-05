Fertighäuser mit persönlicher Note

Für rund 20 000 Baufamilien pro Jahr ist ein Fertighaus der schnellste, sicherste und bequemste Weg in die eigenen vier Wände. Auf die persönliche Note muss dabei niemand verzichten: Zwei Drittel aller Fertighäuser werden laut einer Branchenstatistik des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) frei nach den individuellen Wünschen der Baufamilie geplant.

Viele Bauherren sind an der zukunftsweisenden Technologie interessiert, die in Fertighäusern steckt: Sie entscheiden sich für ein lernfähiges Smart Home oder für ein Effizienzhaus, das seinen eigenen Strom aus regenerativen Energiequellen erzeugt. Überzeugend ist auch das Baumaterial Holz, das wie kein anderes für umweltverträgliches Bauen und gesundes Wohnen steht. Die guten bauphysikalischen Eigenschaften des Holzes sind auch für die hervorragende Energieeffizienz von Fertighäusern verantwortlich. Das senkt dauerhaft die Energiekosten für die Bewohner und sorgt ganz nebenbei für ein behagliches Wohngefühl.

In der FertighausWelt am Flughafen Hannover können angehende Bauherren diese Vielfalt erleben: 20 verschiedene Musterhäuser der führenden Fertigbauunternehmen können hier besichtigt werden. Der Baufrühling bringt viele neue Ideen, aktuell wurden mehrere Häuser neu errichtet oder auf den neusten Stand der Bautechnik gebracht.

Die FertighausWelt hat immer mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

