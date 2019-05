Terrassendächer für neuen Raum

Bei Wind und Wetter mit Familie und Freunden draußen sitzen, die Natur beobachten und sich am eigenen Garten erfreuen – mit einem modernen Terrassendach schaffen die Experten der Tischlerei Othmer einen Platz im Freien, der das ganze Jahr über geschützt ist.

„Mit passenden Seitenelementen aus Glas lässt sich jede Terrasse in einen wunderbaren Wintergarten verwandeln“, sagt Tischlermeister Maik Othmer, der dafür auf absolute Perfektion setzt – und zwar von der Planung über die Produktion auf Maß bis hin zur Montage. Dank pulverbeschichtetem Aluminium sind die Terrassendächer von Ehrhardt äußerst robust, langlebig und lassen sich immer wieder individuell anpassen.

Maßgefertigt sind bei der Tischlerei Othmer auch die Haustüren. Ob Holz, Aluminium oder attraktive Materialkombinationen: Bei der Gestaltung der Haustür sind Immobilienbesitzern keine Grenzen gesetzt. Die Tischlerei Othmer verbindet die Wünsche der Kunden mit dem umfassenden Know-how der Fachleute in Vertrieb und Werkstatt, die exklusive Designvorstellungen mit traditioneller Handwerkskunst und modernster industrieller Fertigung verschmelzen. Vor allem aber legen sie bei der Planung und Gestaltung von Hauseingängen großen Wert auf Individualität, Qualität und Beratung. Ob Terrassendach, Haustür, Fenster oder Sonnenschutz – mit dieser Tischlerei lässt sich der Wert einer Immobilie sogar noch steigern.