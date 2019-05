Abenteuer und Adrenalin für Sportskanonen

Der Mensch braucht Erlebnisse – und will auch mal ausprobieren, was er noch nicht kennt. Die passende Kulisse dafür bietet der Buhl Activity Park Walsrode mit einem der schönsten und idyllischsten Kletterwälder. Klettern ist hier ab sechs Jahren und nach Einweisung erlaubt. Gleich neben dem Wald garantiert eine­ 18-Bahn-Fußballgolfanlage mit abwechslungsreichen Hindernissen Erlebnisspaß pur. Gespielt wird ähnlich wie beim Minigolf auf 18 Bahnen, aber mit einem Fußball, den es mit möglichst wenig Schüssen einzulochen gilt. Picknicken ist hier ausdrücklich erwünscht. Für ein Barbecue können die Besucher drei Grillplätze nutzen und so einen ganzen Tag lang in der Natur verbringen.

Weitere Informationen www.buhl-activity-parks.de