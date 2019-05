Auf Entdeckungsreise im silbernen Wal

Stromkreise bauen, Blitze stoppen oder ein Labyrinth bei Dunkelheit durchqueren: Ein Ausflug ins Universum® Bremen verspricht einen unvergesslichen Tag für die ganze Familie. In der Dauerausstellung im silbernen Wal verstauben keine langweiligen Vitrinen. Stattdessen können Besucher an rund 300 Stationen Wissenschaft hautnah erleben. Wer möchte einmal mit Mama und Papa einen Lügendetektor testen? Und wer traut sich zuerst auf das Erdbebensofa?

In den Themenbereichen Technik, Mensch, Natur ist für Groß und Klein etwas dabei. Auf Nachwuchsforscher zwischen drei und acht Jahren wartet der Kinderbereich Milchstraße. Dort können sie nach Herzenslust konstruieren, sortieren oder träumen.

Im Außenbereich können Besucher riesige Schaukeln, Wasserexperimente und vieles mehr testen. Ganz mutige Abenteurer klettern durch die enge Schlucht oder versuchen, die Wasserglocke zu betreten, ohne dabei nass zu werden. Wer den 27 Meter hohen Turm der Lüfte erklimmt, sollte jedoch schwindelfrei sein.

Spannende Versuche mit einfachen Erklärungen erleben Forscher bei täglich stattfindenden Wissenschaftsshows. Darüber hinaus zeigt das Mitmachmuseum immer neue Sonderausstellungen. Die nächste wird am 20. Juni eröffnet. Unter dem Motto „Der mobile Mensch – Deine Wege. Deine Entscheidungen. Deine Zukunft“ dreht sie sich um die Fragen, wie wir uns künftig durch die Stadt bewegen und wie unsere Städte dann aussehen. Außerdem können Gäste erfahren, welche Art von Mobilität zu ihnen passt, was davon jetzt schon möglich ist und an welchen Ideen gerade gearbeitet wird.

Im Universum® Bremen erleben Besucher zu jeder Jahreszeit einen erlebnisreichen Tag – und sind hinterher mit Sicherheit schlauer.

Weitere Informationen www.universum-bremen.de