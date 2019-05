Auf Tuchfühlung mit Tiger und Co.

Der Filmtier-Park Eschede ist ein einzigartiger Tierpark mit dem Hauptanliegen, den Besuchern Tiererlebnisse besonderer Art zu präsentieren. Hier werden die Aufgaben eines Zoos – Bildung und Forschung, Natur, Artenschutz und Erholung – auf eine angenehme und liebevolle Art und Weise vermittelt. Der Gast kommt den Tieren viel näher als in jedem anderen Zoo. Hier hat man das Gefühl, eine andere Welt zu entdecken – die Welt der Filmtiere. Es werden kostenlose Parkplätze, Tiervorführungen, Tiere zum Streicheln und Anfassen, Spiel und Spaß für kleine Gäste, Barrierefreiheit, eine große Zeltbühne für jedes Wetter und ein Dschungel-Café angeboten.

Neben den täglichen Tieraktionen und Schaufütterungen in den Gehegen kann man sonnabends, sonntags, an Feiertagen und in den niedersächsischen Sommerferien täglich ab 15 Uhr die Tiererlebnisshow im großen Showzelt besuchen. Die Besucher erfahren viel Interessantes und Lustiges über die Tiere. Einige dürfen sogar gestreichelt werden. An diesen Tagen ist es ebenfalls möglich, ab 14 Uhr an der Raubtierfütterung teilzunehmen. Mit zwei Steaks kann man dort sein Lieblingsraubtier aus eigener Hand füttern – ein tolles Erlebnis. Die Ziegen, Schafe und Alpakas freuen sich auf Besuch auf der Streichelwiese und lassen sich dort gern füttern und kraulen. Das Tierfutter ist an der Kasse erhältlich.

Alle, denen dies immer noch nicht nah genug ist, können vorab eine private Tieraudienz mit verschiedenen Raubtieren, Erdmännchen und Co. buchen. In dieser verbringt man ganz persönliche Zeit mit seinem Lieblingstier, kann diesem exklusiv „auf das Fell fühlen“ und dies auch noch auf schönen Erinnerungsfotos festhalten – ein europaweit einmaliges Erlebnis (Anmeldung erforderlich). Buchungsanfragen per E-Mail an info@filmtierpark.de.

Weitere Informationen www.filmtierpark.de