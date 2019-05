Badespaß mit Karibik-Flair

Entspannung und Badespaß in karibischem Flair – dafür steht das Stadthagener Tropicana. In den niedersächsischen Sommerferien geht in dem Freizeitbad an jedem Dienstag die Party ab. Dann verspricht das ZephyrusDiscoteam den Badegästen einen unvergesslichen und vor allem actionreichen Nachmittag mit spannenden Wettbewerben und verwandelt das Tropicana in eine familienfreundliche Vergnügungsoase.

Und das Beste daran: Vom 1. Juni bis 31. August gilt im Tropicana der Sommertarif. Dann gibt’s den Wasserspaß für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre wochentags schon für 2,90 Euro, am Wochenende für 3,60 Euro. Erwachsene zahlen 6 beziehungsweise 7,20 Euro.

Weitere Informationen www.tropicana-stadthagen.de