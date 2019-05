Den Alltag für ein paar Stunden ausblenden

Bowling ist ideal, um mit Freunden Spaß zu haben und den Alltag auszublenden. 24 Brunswick Bowlingbahnen und zehn Billardtische bieten in der Bowling World Hannover jede Menge Spaß, Sport und Freizeitvergnügen.

Freitags und sonnabends ab 20 Uhr kommt beim Cosmic- oder Disco-Bowling echtes Partyfeeling auf. Der sonntägliche Bowling Brunch begeistert die ganze Familie. Bei Angeboten wie After-Work- Bowling, Nachtschwärmer-Bowling ab 0 Uhr, Junggesellen- oder Junggesellinnenabschiede, Party-Deals oder Kids-Birthday-Partys ist für jeden das Richtige dabei. Verschiedene Firmenpakete stehen zur Auswahl und werden – wie auch Privatpartys – speziell auf jeden Gast abgestimmt. Durch den Gastro-Cup, Justiz-Cup oder den Bundeswehr-Cup ist die Bowling World auch unter den Unternehmen der Landeshauptstadt als eine feste Größe bekannt. Mit dem Rainbow-Cup hat man einen Cup bereits bei der zweiten Auflage voll etabliert und zeigt eine offene Willkommenskultur. Bei den School- Parties bowlen und feiern Schüler und Lehrer gemeinsam. Die Ferienspiele werden durch Sport und Spaß aufgepimpt, und die ganze Klassenstufe rockt die Halle in der Bowling World Hannover.

Neu im Programm ist der Cup der Freiwilligen Feuerwehren am Mittwoch, 14. August. Hierzu lädt General-Manager Felix Kuss mit seinem Team alle Feuerwehren aus Hannover und Umgebung ein, im kollegialen Wettstreit den Bowlingball zu schwingen. Es lohnt sich, den Arbeitsplatz gegen einen Bowlingball und buntes Schuhwerk zu tauschen. Mit schwungvoller Moderation sorgt das Team der Bowling World Hannover dafür, dass bei allem Wettkampf der Spaß nicht zu kurz kommt. Es gibt keinen Bowlingcup ohne gebührende Würdigung der Gewinner. Pokale und Urkunden warten natürlich auf die Besten. DJ und Moderation, Preisgelder in Form von Gutscheinen für die ersten drei Plätze, ein Wanderpokal für das Siegerteam, eine Extraprämierung für den kreativsten Teamnamen sowie Trostpreise für die Schlusslichter und jede Menge Spaß sind garantiert.

Weitere Informationen hannover.bowlingworld.de