Ein Muss nicht nur für Pflanzenliebhaber

Das Gartenfestival feiert 20. Geburtstag und die Auswahl prachtvoller Pflanzenstauden, kulinarischer Köstlichkeiten und ausgefallener Dekorationen ist beinahe unbegrenzt. Aus Anlass des Jubiläums laden die Veranstalter von Freitag, 7. Juni, bis Montag, 10. Juni, in die traumhafte Herrenhäuser Gartenanlage zum Mitfeiern ein. Zum Start des viertägigen Festes mit rund 150 Ausstellern kommen die Besucher nicht nur in den Genuss erfrischender Begrüßungsdrinks, sondern werden auf ihrem Bummel durch die weißen Pagodenzelte von wundervollen Fantasiewesen begleitet.

Das Festival begeistert schon lange die Liebhaber von Pflanzen und Gartenaccessoires. Die Angebote der Naturland-Gärtnerei, der asiatische Garten sowie die einzigartigen Outdoorduschen aus alten Eichenbohlen und recyceltem Stammholz sind echte Hingucker und geben Anregungen für das heimische Grundstück. Dazu bringt der hannoversche Start-up-Künstler Constantin Franke spannende Designideen und eine Vielzahl von Materialien in gekonnter Art zusammen.

Geheimnisvolle Fantasiewesen wandeln als lebende Bäume und Baumpieper durch die historische Gartenanlage, die Modenschau „White Fashion“ von der Modeschule Fahmoda findet am Leibniztempel statt, und für die jungen Besucher hält die Anna-Siemsen-Schule Kinderschminken und Bastelideen bereit. Genau diese Mischung aus dem reichhaltigen Angebot für Gartenfreunde und der großen Auswahl frischer Leckereien macht das Gartenfestival zu einer der erfolgreichsten Veranstaltungen rund um Garten und Genuss.

Weitere Informationen www.gartenfestivals.de