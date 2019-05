Einfach mal abtauchen

Es gibt sie von winzig klein bis riesengroß: die Bewohner aus der fernen Welt der Meere. Faszinierend zu beobachten, denn im SEA LIFE Hannover kann man sie auf außergewöhnliche Art und Weise ganz nah entdecken. Und dazu gehören nicht nur Fische, denn im SEA LIFE Hannover ist die Konkurrenz groß. Unter den 2500 Tieren aus 160 Arten sowohl aus heimischen Lebenswelten als auch aus der entfernten Karibik und des Amazonas gibt es viele erstaunliche Exemplare zu sehen, seien es die lustig anmutenden ­Rochen, die kleinen Seepferdchen oder die knallbunten Pfeilgiftfrösche. Effektvoll ist auch die Art ihrer Präsentation: So bietet ein Blick aus einem Tunnel in ein 300 000 Liter fassendes Ozeanbecken ungewöhnliche Perspektiven. Hier fühlt sich der Besucher wie am Grund des Meeres, während über ihm in nächster Nähe Haie und eine Meeresschildkröte majestätisch vorübergleiten. In der großen Kuppel des Gebäudes dagegen wird er in den tropischen Regenwald versetzt. Hier kann er unter anderem Chamäleon, Wasserdrache und Teju bestaunen oder sich während einer der regelmäßigen Shows vom Ranger einen Tausendfüßler auf die Hand setzen lassen. Wer sich traut, kann sogar einer stattlichen Kubakrokodil-Dame in die Augen blicken. Auch am Entdeckerbecken kommen die Gäste den Bewohnern des SEA LIFE ganz nahe, wenn sie sich von Putzergarnelen die Fingerspitzen reinigen lassen wollen.

Für Juli und August 2019 lädt das SEA LIFE Hannover zum großen Piraten- und Meerjungfrauenabenteuer ein. Mit einer geheimnis­vollen Seekarte auf Schatzsuche gehen, echte Piraten und Meerjungfrauen treffen und selbst zum wilden Seeräuber oder einer wunderschönen Nixe werden – das können kleine und große Abenteurer bei dem Sommerevent im SEA LIFE Hannover erleben. Unter dem Motto „Dein Familienabenteuer im SEA LIFE – entdecke mit uns die Welt der Piraten und Meerjungfrauen“ dreht sich dort alles um die Freibeuter der Meere und die geheimnisvollen Nixen, mit zahlreichen Aktivitäten für die ganze Familie, wie Kinderschminken, echte Meerjungfrauen an den Aktionssonntagen treffen und Ballonschwerter basteln.

Weitere Informationen www.visitsealife.com