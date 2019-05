Erlebnis für die Sinne

Der Barfußpark hat seine Türen wieder für alle Naturliebhaber und Genießer geöffnet. Er bietet jede Menge gute Gründe und Ideen, einfach mal einen Tag in der Natur zu genießen und die Seele baumeln zu lassen. Der Barfußpfad allein inspiriert mit über 60 Stationen sämtliche Sinne – und wer ein wenig mehr Hintergrundwissen dazu haben möchte, kann ab Juni samstagnachmittags an einer einstündigen geführten Erlebnistour teilnehmen.

Im Yogawald finden in den Sommermonaten viele Yoga-, Lachyoga- und Qigong-Abende statt, an denen Ruhesuchende Natur und Entspannung genießen können. Die bekannten Stationen wie das Salzineum, ein Raum komplett ausgekleidet mit weißem Salz, der Kräutergarten und ein Besuch bei den Knabberfischen runden das Sinneserlebnis ab.

Den Wald mit anderen Augen und Ohren wahrnehmen und sich auf eine spannende Reise ins Reich der Bäume begeben, dazu lädt in diesem Jahr das „Waldflüstern“ ein. Während dieses 2,5-stündigen Waldspaziergangs in gemütlicher Geschwindigkeit gestalten die verschiedenen Elemente diesen Ausflug lebendig, lehrreich und lassen zudem Raum zur Ent­schleunigung, um sich inspirieren zu lassen sowie den Wald mit allen Sinnen zu erleben. Bei spannenden Baumgeschichten, vorgetragen von der Schauspielerin Janette Rauch, bekannt durch die Telenovela „Rote Rosen“, erlebt man das „Waldflüstern“ auf eine ganz besondere Art.

Auch Kindergeburtstage (Schatzsuche und Indianergeburtstag), Familienfeiern oder Betriebsausflüge kann man im Barfußpark Lüneburger Heide einmal ganz anders gestalten. Dazu hat sich das Team des Barfußpark viel Neues ausgedacht – weitere Infos dazu auf der Webseite oder der Touristinformation unter Telefon (0 41 75) 15 16.

Weitere Informationen www.barfusspark-egestorf.de