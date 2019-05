Gefiederte Stars erwarten die Besucher

Der Weltvogelpark Walsrode zählt rund um Hannover zweifelsohne zu den Institutionen in der Erlebniswelt. Mehr als 4000 Vögel von 675 verschiedenen Arten gibt es auf dem parkähnlich angelegten Areal in der Lüneburger Heide zu bewundern – vom Kolibri über Paradiesvögel, Flamingos und Pelikane bis hin zu den Humboldt-Pinguinen und weiteren spannenden Vogelarten. Der Weltvogelpark ist nicht nur der größte Vogelpark, sondern auch einer der zehn artenreichsten Zoos insgesamt. Während des Rundgangs erhalten Besucher faszinierende Einblicke in die Natur und das harmonische Zusammenspiel zwischen Tier- und Pflanzenwelt. Hinzu kommen täglich viele interessante Shows und interaktive Fütterungen, bei denen Kinder und Erwachsene die Vögel hautnah erleben und einiges lernen können.

Ganz nah und mittendrin sind die jüngsten Besucher beispielsweise in der australischen Vogelerlebniswelt Toowoomba. Sie werden von einem frei fliegenden Schwarm bunter ­Loris empfangen, die sich auf Hand und Kopf niederlassen und im Beisein des Publikums Nektar aus dem Glas schlürfen. Ebenfalls spannend: die Uhu-Burg. In der verwunschenen Burgruine kann man den Rufen unterschiedlicher Eulen lauschen und die größte europäische Eule, den Uhu, sowie Bartkauz, Schnee-eule, Schleiereule und Steinkauz besuchen.

Neu im Programm ist die Mitmachfütterung bei den Störchen. Die Besucher füttern die Tiere nicht nur zweimal täglich selbst, sondern sind quasi live beim Aufwachsen der jungen Störche dabei. Denn nur etwa eine Armlänge entfernt befinden sich Nester, in denen gebrütet wird und später Jungtiere aufgezogen werden. Für die Kleinen das größte Highlight: die aufregenden Spielplätze inmitten wunderschöner Botanik. Klettertürme, Riesenrutschen, Seilbahnen und Trampoline laden zum Toben ein, und bei schönem Wetter sorgt der Wasserspielplatz an der Uhu-Burg für eine Erfrischung.

Weitere Informationen www.weltvogelpark.de