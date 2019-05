Holta di Polta – die Miniachterbahn mit maximalem Spaßfaktor

Die Miniachterbahn „Holta di Polta“ ist die neue Attraktion auf dem historischen Jahrmarkt im Rasti-Land. Neben dem Ballonkarussell und den Dampfschiffschaukeln bildet sie gleichzeitig das neue Herzstück im nostalgischen Kinderparadies. Die Miniachterbahn verbindet das typische rot-weiße Jahrmarktdesign mit dem rustikalen Holzstil, der an vielen Stellen zu finden ist. „Wir möchten die Kinderherzen höherschlagen lassen, und die Miniachterbahn ist die ideale Ergänzung für einen Familienbesuch im Rasti-Land“, sagt Geschäftsführer Steffen Ratzke.

Insgesamt 45 Attraktionen lassen sich im Rasti-Land erleben. Action-Liebhaber kommen beim Rafting, auf dem Freifallturm,­ den Gokarts, der Wildwasser- oder Bob­kartbahn, der Achterbahn oder den Boots-Wasserrutschen auf ihre Kosten. Perfekte ­Familienfahrgeschäfte sind die Einschienenhochbahn, die Westerneisenbahn, die Märchenfahrt und die Afrika-Fotosafari. Für die jüngsten Besucher zählen wohl die Kamel­reitbahn, die Comic- und Miniautobahn, der Jump-Around, die Kinderkarussells und nun auch die neue Miniachterbahn zu den Highlights.

Das Rasti-Land liegt, eingebettet in viel Grün, direkt an der B 1 zwischen Hildesheim und Hameln ganz in der Nähe von Salzhemmendorf/Benstorf.

Weitere Informationen www.rastiland.de