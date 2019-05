Im Rudel unterwegs durch die Natur

Im Rudel macht doch alles mehr Spaß. Das wissen nicht nur die tierischen Bewohner, die seit über 90 Jahren ihren festen Platz im Wisentgehege Springe haben, sondern auch die großen und kleinen Besucher. Mit den Rudeltagen bietet das Wisentgehege Springe ein besonderes Highlight für die ganze Familie an.

Von Mai bis September – immer am letzten Sonntag des Monats – erleben Wisentgehege-fans und Neulinge einen abwechslungsreichen Tag mit ihrem Rudel, also mit ihrer Familie. Ein rudelschönes Familienprogramm mit vielen tollen Aktionen und Spielen wartet auf die Gäste. So hofft unter anderem eine wilde Olympiade mit tierischen Disziplinen auf motivierte Teilnehmer. An mehreren Stationen kann man herausfinden, welche „sportlichen“ Leistungen die Wildtiere draufhaben, und diese auch einmal selbst testen – sei es beim Laufen, Sehen, Hören, Riechen oder Balancieren. Auch die eigenen Wildnis-Skills können beim Wanderstockschnitzen oder beim Basteln von Schmuckanhängern aus Rentiergeweih verbessert werden. Rentierfans haben die Chance, die Tiere mit der Hand zu füttern.

Wer möchte, kann auch Stockbrot mit leckeren Marshmallows am Lagerfeuer zubereiten. Axel Winter und sein Team stehen mit Rat und Tat zur Seite. Für die richtige Entspannung wird beim Waldbaden gesorgt. Ines Wegener vom Ruhewerk hilft dabei, den Wald mit allen Sinnen wahrzunehmen. Spannung gibt es beim Bogenschießen, bei dem Jung und Alt Robin Hood Konkurrenz machen können. Die Bogenschützen vom VfV Concordia Alvesrode unterstützen dabei.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Im Café Wild werden hungrige Rudel „abgefüttert“. Im Angebot: eine Portion Familien­pommes für den schmalen Taler. Nur an den Rudeltagen können exklusiv saugünstige Familienjahreskarten erworben werden – für nur 90 Euro und nur vor Ort im Wisentgehege. Also: Zusammen entdecken, essen und sparen ist im Familienrudel immer noch am schönsten. Die Termine auf einen Blick: 26. Mai, 30. Juni, 28. Juli, 25. August und 29. September – jeweils ab 11 Uhr.

Weitere Informationen www.rudeltage.de