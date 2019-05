Kultur im alten Steinbruch

Ein ganz besonderes Erlebnis, das nur im Sommer möglich ist, ist der Besuch einer Freilichtbühne. Das ist Kulturgenuss pur unter schützendem Blätterdach bei lauen Sommertemperaturen. Wer dies erleben möchte, ist bei der Deister-Freilicht-Bühne in Barsinghausen bestens aufgehoben. Vor der eindrucksvollen Kulisse des alten Steinbruchs zeigen etliche Laiendarsteller auch in diesem Jahr ein Familien- und zwei Erwachsenenstücke. Neu in der im Deister gelegenen Waldbühne mit rund­ 750 Plätzen sind die bequemen Schalensitze in allen Rängen.

„Des Kaisers neue Kleider“

Das wunderbare Märchen mit ganz neuem Dreh. Ein spannendes und bewegendes Musical für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Als die 16-jährige Kronprinzessin Sarah am Hofe ihres Onkels, Kaiser Karl, auftaucht und den Thron für sich beansprucht, steht das ganze Kaiserreich Kopf. Das Musical zeigt einen herrlich überdrehten, um sich selbst kreisenden Hofstaat, der von den Kindern demaskiert wird.

„La Cage aux folles“

Wenn ein Travestie-Star auf die bürgerliche Welt trifft, geht es drunter und drüber. Mitreißender Musical-Klassiker mit viel Humor, glitzernden Shownummern, gewagten Tänzen in High Heels und Federboa und echten Gefühlen.

„Nach uns die Sintflut“

In dieser Krimikomödie wird die Chefdramaturgin des Stadttheaters auf offener Bühne tot aufgefunden. Kommissar Holler steht bei seinen Mordermittlungen mitten im totalen Chaos. Silke Bollhorst und Barsinghausen-Debütantin Elizabeth Frank inszenieren die wunderbar schräge ­Komödie. „Ein Stück wie geschaffen für diese positiv verrückte Truppe der Deister-Freilicht-Bühne“, sagt Bollhorst.