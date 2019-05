Kunst und Kultur für die ganze Familie

Zehn Jahre Theater und Musik, Film, Tanz und Performance in den Herrenhäuser Gärten – die KunstFestSpiele feiern Geburtstag und laden Kunstbegeisterte mit Freunden, Kindern und Verwandten am ersten Festivalsonntag,­ 12. Mai, zum großen Fest der Künste ein. Von 14 bis 24 Uhr erwartet die Besucher im Ambiente der königlichen Gärten ein Blumenstrauß unterschiedlichster Darbietungen. Für das Programm zeichnen internationale Künstler verantwortlich und bespielen das gesamte Areal zwischen Schloss, Galerie und Orangerie bis hinein in den Großen Garten.

Zu den Highlights des Festtages zählen die Platzkonzerte von Opus 112 und Ingo Metzmacher um 14.30 und 16.30 Uhr im Schlosshof zum Großen Garten. Darüber hinaus können sich die Gäste auf Ausstellungen, Performances und Filme freuen. Für die Kinder gibt es Klangobjekte zu entdecken, ein Workshop bittet zum Mitmachen, und das Figurentheater Seiler führt den Klassiker „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ auf. Um 15.30 Uhr wird die Geburtstagstorte angeschnitten, ab 17 Uhr gegrillt. Abendliche Höhepunkte sind die Konzerte von Jocelyn B. Smith im Gartentheater sowie von Aron Ottignon im Festivalzelt.

Weitere Informationen www.kunstfestspiele.de/geburtstag