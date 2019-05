Riesenrad aus Dornröschenschlaf erwacht

Mehr als zehn Jahre lang hat das Riesenrad im Erse Park Uetze stillgestanden. Jetzt feiert die Attraktion auf dem nostalgischen Spielplatz mit neuen Gondeln und neuer Technik ihr Revival und lädt zu aufregenden Fahrten ein, die den Besuchern einen Blick aus Vogelperspektive erlauben. „Wir konzentrieren uns in unserem Freizeitpark auf das, was unsere Gäste über Generationen kennen- und lieben gelernt haben“, sagt Parkbetreiber Philipp Schwanstecher.

Zu den Klassikern zählt im Erse Park Uetze seit jeher das Saurier-Reich mit den detailgetreu nachgebauten Dinosauriern aus der Urzeitwelt. Hier haben die Kleinsten ebenso viel Spaß wie im Märchenwald, wo sie in die zauberhafte Welt von Aschenputtel und Frau Holle entführt werden, die Zwergengrotte besuchen oder mit der Parkeisenbahn durchs Schlaraffenland reisen können. Doch im Eintrittspreis sind noch weitere 40 Attraktionen, darunter spannende Fahrgeschäfte, enthalten.

Die Größeren testen ihr Nervenkostüm auf einer ­rasanten Fahrt mit der ­Achterbahn, auf der Bobkartbahn, im Teetassen-Karussell, der großen Schiffsschaukel Sindbad oder im Nautic Jet Wasserbob, der seit vergangenem Jahr in frischem Glanz erscheint. Im Erse Park Uetze sind Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren bestens aufgehoben – und auch für Mama, Papa, Oma und Opa gibt es hier viel Unterhaltsames zu entdecken – etwa bei einer Runde Minigolf.

Und weil eine Entdeckungsreise durch den Park hungrig und durstig macht, gibt es an verschiedenen Stärkungsstationen alles, was das Kinderherz begehrt: Zuckerwatte und Eis, Schnitzel, Hähnchen- oder Fischnuggets und dazu knusprige Pommes – oder den Ausflugsklassiker Currywurst. Die gemütliche Sonnenterrasse lädt zum Verweilen ein.

Wer mag, bringt sich im Bollerwagen Decke und Picknickkorb mit, um sich selbst gemachte Snacks schmecken zu lassen und dabei dem bunten Treiben zuzuschauen.

Weitere Informationen www.ersepark.com