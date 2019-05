Sich wie ein König fühlen

Wir setzen Ihrem Urlaub die Krone auf ...“ lautet der Slogan des Hasseröder Burghotels am Fuße des Brockens. Hier am Ortsrand der historischen Fachwerkstadt Wernigerode verbindet sich die angenehme Behaglichkeit mit dem mittelalterlichen Flair der Harzstadt. Der angedeutete Burgfried und die Zinnen des großzügigen Gebäudekomplexes lassen erahnen, was sich hinter den Mauern verbirgt – ein modernes Themenhotel mit mittelalterlichem Ambiente. Mit seinen gemütlichen Zimmern, Familienappartements und Suiten bietet das Hotel einen optimalen Ausgangspunkt, um den Harz mit all seinen Facetten zu erkunden.

Das geräumige Haus mit seinen zahlreichen Angeboten auf verschiedenen Ebenen macht es möglich, dass sich gleichermaßen Familien, Paare, Senioren, Allein-, aber auch Geschäftsreisende wohlfühlen und erholen können – ganz gleich, ob man relaxen, arbeiten, feiern oder einfach nur etwas erleben möchte.

Das gegenüberliegende Erlebnisbad mit Saunalandschaft und die Indoorspielwelt sind sogar für die Hausgäste im Preis enthalten. Das Hotel hält weiterhin für seine Gäste kostenfrei ein Fitnesscenter mit Panoramablick, WLAN im ganzen Haus, Parkplätze und ein vielfältiges Veranstaltungsangebot bereit. Die Minibarauffüllung ist täglich inklusive, und zu den Mahlzeiten wird jeweils ein umfangreiches Büfett mit allen Büfettgetränken angeboten.

Weitere Informationen www.hasseroeder-burghotel.de