Spielespaß bei jedem Wetter

Stellt euch vor, ihr taucht ein in neon-bunte Welten – und dann gilt es, den Minigolfball mitten ins Loch zu treffen. NeonGolf ist die neue Sensation in Hannovers Erlebniswelt und bietet im Drachentöterhaus in der City auf mehr als 1000 Quadratmetern ein faszinierendes 3-D-Schwarzlicht-Minigolf-Erlebnis. Durch Prismabrillen und 3-D-Designtechnik werden die verschiedenen Themenräume zum Leben erweckt. Mit dem klassischen Minigolf hat das Freizeitvergnügen nicht mehr viel gemeinsam, denn NeonGolf kann dank klimatisierter Indooranlage bei jedem Wetter und zu jedem Anlass gespielt werden. Dem Alter der Spieler sind fast keine Grenzen gesetzt, Kinder sind ab 115 Zentimeter Körpergröße willkommen. Neu bei NeonGolf Hannover ist die Virtual Reality, bei der die Spieler in eine computergenerierte Welt eintauchen, in der so ziemlich alles möglich ist. Hier lassen sich mit bis zu vier Freunden als Geheimagenten fremde Welten entdecken, Burgherren verteidigen ihr Anwesen gegen wilde Kreaturen oder Astronauten fliegen durch das All. Die VR-Brille liefert dabei ein interaktives und unvergessliches Spielerlebnis.

Weitere Informationen www.neongolf.de