Top-Location zum Feiern und Erleben

Der in der 22. Generation im Familienbesitz befindliche Weserrenaissance-Gutshof Rittergut Remeringhausen ist eine bekannte Eventlocation für besondere Veranstaltungen. Mit verschiedenen Räumlichkeiten bietet das Rittergut mehr als 1500 Quadratmeter überdachte Fläche, dazu den charmanten Innenhof und einen sechs Hektar großen Landschaftspark für Events aller Art. Der neue ­Gartensaal erweitert die räumlichen Kapazitäten des Anwesens deutlich. Ob Hochzeits­feiern, Incentives, Tagungen, Seminare oder Konzerte – ganzjährig besteht die Möglichkeit, einzelne Räume oder das gesamte Ensemble für verschiedene Anlässe zu mieten.

Drei große öffentliche Veranstaltungen in diesem Jahr laden alle Schlossliebhaber ein, das Rittergut zu besuchen. Vom 8. bis 10. Juni wird es „very british“ beim 8. British Weekend. Die Besucher können echt britische Lebensart genießen von Pipes and Drums über Scottish Dancing bis zu High­land Games und Fish and Chips. Mehr als 70 Aussteller werden die Besucher für britische Produkte begeistern. Höhepunkte sind der Sonnabend- und der Sonntagabend mit dem 4. Schaumburg-Proms-Konzert und der abendlichen Serenade im wunderschön ausgeleuchteten Innenhof.

Beim Park-Festival Romantic Garden am 9. und 10. August schlendern die Besucher durch den romantischen Landschaftspark und entdecken bei über 140 ausgewählten Ausstellern alles rund um Garten, Haus und Lebensart. Ein vielseitiges Rahmenprogramm bietet Livemusik, Jazzfrühstück bis zu Akrobatik und Kinderprogramm.

Herbstlich-weihnachtliche Stimmung zaubert der Novemberklüngel vom 8. bis zum 10. November mit Geschenkideen, Weihnachtsschmuck und leckeren kulinarischen Angeboten.

Weitere Informationen www.gut-remeringhausen.de