Wellness und Entspannung pur

Bei sommerlichen Temperaturen in die Salzgrotte? „Aber ja, denn was gibt es Schöneres, als in der heißen Jahreszeit eine entspannte Zeit in der kühlen Salzgrotte zu verbringen?“, so die Inhaber Nick und Levi Kolbe. Durch die ionisierte Luft herrscht hier ein Mikroklima, wie man es sonst nur am Meer erlebt. In der Wellness Salzgrotte in Hannovers Altstadt lässt sich die positive Wirkung des 250 Millionen Jahre alten Himalaya-Kristallsalzes mit allen Sinnen erleben. Neu in der Grotte ist die Schlaf-Optimierungs-Meditation. Das geführte Audio-Coaching „Optimaler Schlaf“ sorgt wirkungsvoll für ein schnelles Einschlafen und besseres Durchschlafen.

Am Freitagmorgen zwischen 10 und 11 Uhr gehört die Wellness Salzgrotte den Kindern.

Weitere Informationen www.salzgrotte-hannover.de