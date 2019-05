Zauberhafter Harz

Den Harz von seinen schönsten Seiten erleben: Das zauberhafte Mittelgebirge begeistert einfach alle. Für jedes Alter und jeden Geschmack lockt im Abenteuerland Harz eine große Angebotsvielfalt. Dazu gehören die traumhaften Momente während einer Schiffsreise auf der Okertalsperre, denn bei der Tour über die 225 Hektar große Seenlandschaft bieten sich herrliche Ausblicke auf die gewaltige Bergkulisse.

Die hochmoderne Kabinenbahn der Seilbahnen Thale ermöglicht während der Fahrt über die wilde Schlucht einen freien Blick nach allen Seiten. In einigen Kabinen sogar durch einen Glasfußboden weit nach unten. Adrenalin und offene Münder sind inklusive. Die Freilichtbühne auf dem Hexentanzplatz gilt als ein weiterer Höhepunkt. Sagenhaft schön, natürlich grün und theatralisch einmalig – das Harzer Bergtheater hoch über dem Bodetal im Sagenharz. Mystische Geschichten und legendäre Märchen gehören genauso zum umfangreichen Spielplan der wohl schönsten Naturbühne Deutschlands wie auch Livekonzerte unter freiem Himmel.

Pullman City Harz: Aufregende Shows lassen das Herz der Westernfans höherschlagen. Quelle: Pullman City Harz GmbH

Unmittelbar im Ortskern von Hahnenklee-Bockswiese gelegen, startet die nostalgische Kabinenbahn zum Bocksberggipfel. Bei jeder Jahreszeit kann dort ein schöner Tag verbracht werden. Ein Highlight in den Sommermonaten ist zum Beispiel eine Fahrt mit der 1250 Meter langen Sommerrodelbahn BocksBergBob.

Pullman City Harz heißt die einzigartige Westernstadt im Harz. Auf

200 000 Quadratmetern erwarten den Besucher actionreiche Westernshows, Museen, Abenteuerspielflächen, authentische Darbietungen und eine Welt voller Erlebnisse. Zu den erlebbaren Träumen gehört das Goldschürfen am Yukon und der Besuch der Indianer in ihren Hütten. Die Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg vereint Erlebnis, Abenteuer, Erholung, Spaß und kulinarischen Genuss an einem Ort. Beim Erlebnisrundgang ManufaktOur kann dort das Glas mit allen Sinnen erfasst werden. Es ist alles über die Entstehung und Verarbeitung des Rohstoffs Glas zu erfahren.