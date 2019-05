Zeit für Entdecker

Sie sind die Neuen im Freilichtmuseum und Dinosaurier-Park Münchehagen: der wuchtige gehörnte Estemmenosuchus, der riesige und gefährliche Quetzalcoatlus oder auch der mit Hornplatten bewehrte Moschops. Sie und andere lebensechte Dinosauriermodelle beleben einen der bedeutendsten außerschulischen Lernorte nicht nur Niedersachsens. Seit seiner Gründung wuchs das urige Inventar des Parks stetig an. Die Anlage verfügt über mehr als­ 230 Modelle. Manche sind so groß wie ein zweistöckiges Haus. Detailreich und liebevoll ausgestaltet ist jede einzelne Rekonstruktion – und jede entspricht wissenschaftlichen Erkenntnissen. Noch bis zum 3. November laden das Dinosaurier-Freilichtmuseum und das­ Naturdenkmal Saurierfährten in diesem Jahr zum Abenteuerrundgang in die Urzeit ein.

Durch zahlreiche Erdzeitalter führt die Erlebnisreise jeden einzelnen Besucher sowie Besuchergruppen. Die Zeitreise reicht bis zu 400 Millionen Jahre in die Vergangenheit zurück. Neben den Rekonstruktionen und den familiengerecht aufbereiteten Hintergrundinformationen und Mitmachaktionen lockt die Magie eines ganz besonderen Orts. Denn die Gäste wandeln in Münchehagen buchstäblich auf den Spuren echter Dinosaurier. Rund 300 versteinerte Spuren wurden bislang vor Ort nachgewiesen. Sie zeugen von riesigen Pflanzenfressern und Raubsauriern vor gut 140 Millionen Jahren.

Das Schöne: Die Erforschung solcher und anderer Überreste dauert weiter an. Als Forschungseinrichtung arbeitet das Freilichtmuseum nicht nur mit der internationalen Wissenschaftswelt zusammen. Es macht auch immer neue Funde dem Publikum zugänglich. Und das wiederum macht jeden neuen Besuch unverwechselbar.

Von der Schatzsuche über Steinzeitwerkstatt und Bogenschießstand – Referenzen an die ebenfalls präsentierte Steinzeitwelt – bis hin zu Freiluftpräparation und Dino-Malerei reicht das pädagogisch betreute Angebot. Dino-Ranger führen ihre Gäste bei T-Rex-Touren nicht nur zu einem der berühmtesten Dinosaurier. Sie tauchen ein in die unvergleichliche Welt der Evolution.

