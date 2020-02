Küchen für Kenner. Schlafzimmer zum Träumen.

Schnell-schnell! – das können alle. Im Möbelhaus Franz in Pötzen setzt man hingegen mit Erfolg auf hohe Qualitäten sowie eine kompetente Beratung. Und dafür nehmen sich die erfahrenen Wohnexperten des Familienunternehmens vor allem Zeit. Damit die Kunden zufrieden sind.

„Eine gute Beratung findet bei uns immer unter Berücksichtigung der jeweiligen Wünsche und der Möglichkeiten vor Ort statt“, sagt Lena Franz, die das Möbelgeschäft gemeinsam mit Schwester Mareike und Vater Wolfgang in dritter Generation führt.

Kontakt Möbelhaus Franz OHG Alte Berliner Heerstraße 66

31840 Hessisch Oldendorf

OT Pötzen Telefon (0 51 51) 5 70 70

E-Mail: info@moebelhausfranz.de

www.moebelhausfranz.de

Gegründet wurde das Familienunternehmen vor 68 Jahren von Wilhelm Franz – damals noch als kleines Möbelgeschäft mit einem Schaufenster und ganzen 16 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Heute präsentiert das Möbelhaus Franz auf rund 6500 Quadratmeter Einrichtungslinien namhafter Hersteller im mittleren bis gehobenen Preissegment.

Das Credo des Möbelhauses ist seit Jahrzehnten unverändert: „Zuhause ist es am schönsten“. Und so bietet Familie Franz mit ihren geschulten Mitarbeitern ein Einkaufserlebnis, das seinesgleichen sucht und dafür sorgt, dass sich das Leben in den eigenen vier Wänden bald schon fast wie Urlaub anfühlt.

Ausgezeichnet: Das Möbelhaus Franz erfüllt Wohnträume

Und da gibt es so vieles, das die Kunden in dem Pötzener Einrichtungshaus in seinen Bann zieht. Das Küchenstudio entfacht mit Ideen- und Variantenreichtum bei Genießern und Hobbyköchen großartige Inspirationen. Die Polstermöbel und –garnituren machen Lust auf stylisches Wohnen und Entspannen. Die vielfältigen Accessoires, ganz gleich, ob für die Küche, für Kinder-, Ess- oder Arbeitszimmer sind in den Pötzener Wohnwelten der Familie Franz das berühmte Tüpfelchen auf dem i. Die Einrichtungsexperten haben sichtlich ihre Freude daran, klassische Interieurs mit neuesten Trends zu einer fulminanten Schau zusammenzustellen.

Für die Möbel-Experten geht übrigens nichts ohne Beratung. Was nicht bedeutet, dass die Kunden sofort stundenlang in ein Verkaufsgespräch verwickelt werden. Sie können sich in Ruhe umschauen und die Inspirationen auf sich wirken lassen. Doch wer dann gern in eine tiefer reichende Beratung einsteigen möchte, ist bei dem kompetenten Verkaufsteam in besten Händen. Vollendet wird die Kaufentscheidung dann mit bestem Service.

Wie zufrieden die Kundschaft mit dem Pötzener Möbelhaus ist, spiegelt die Note 1,3 wider. Bereits seit 2017 lässt sich das Möbelhaus Franz freiwillig durch das unabhängige Institut für bessere Kundenzufriedenheit, der Service-Inspektor GmbH, prüfen und bewerten. Dafür erhalten die Kunden bei der Lieferung der gekauften Möbel einen Befragungsbogen, mit dem sie das Möbelhaus anonym bewerten können.

Die hervorragende Zufriedenheits-Note von 1,3 errechnet sich aus den vorbildlichen Leistungen des Möbelhauses Franz rund um Beratungsqualität, Sortiment und Ausstattung, Auftragsbearbeitung, Lieferung und Montage sowie der Freundlichkeit des Personals in den entsprechenden Abteilungen. Zudem hat der Service-Inspektor eine Wiederkäufer-Quote von 97,1 % ermittelt. Das bedeutet, das fast alle Kunden auf jeden Fall wieder im Möbelhaus Franz kaufen werden.

„Unser Ziel ist es, die Kunden rundum zufrieden zu stellen und uns durch eine stetige Weiterentwicklung von Servicequalität und der Berücksichtigung von Kundenwünschen permanent zu steigern“, sagt Lena Franz.

Stöbern Sie durch 6500 Quadratmeter Möbelträume und lassen Sie sich begeistern.

Weitere Infos, auch zu den Öffnungszeiten, gibt es im Internet unter www.moebelhausfranz.de und neuerdings auch im angegliederten Onlineshop unter shop.moebelhausfranz.de.