Traumküchen – für den neuen Lebensmittelpunkt

Kein Mensch wohnt wie ein anderer. Deshalb ist das Einrichten der eigenen vier Wände etwas ganz Besonderes. Es wird von Vorlieben, Bedürfnissen und Gefühlen geleitet. Da ist es gut, wenn man beim Möbelkauf an die richtige Adresse gerät. Das Möbelhaus Franz im schönen Pötzen hat sich in den vergangenen 65 Jahren von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem stattlichen Einrichtungshaus gemausert.

Lena Franz führt das Familienunternehmen gemeinsam mit Schwester Mareike und Vater Wolfgang in dritter Generation und präsentiert auf rund 6500 Quadratmetern Einrichtungslinien namhafter Hersteller im mittleren bis gehobenen Preissegment. In der Unternehmensphilosophie ist seit Gründung des Hauses von Wilhelm Franz das Credo „Zuhause ist es am schönsten“ von größter Bedeutung. Und so machen Polstermöbel und –garnituren Lust auf stilvolles Wohnen und Entspannen, es gibt Schlafzimmereinrichtungen – zum Träumen schön. Und passend zu Kinder-, Ess- und Arbeitszimmer natürlich vielfältige Accessoires, die jedem Interieur das berühmte Tüpfelchen aufs i setzen. Ganz gleich, welche Einrichtungsstücke das Herz der Kunden höher schlagen lassen – ohne Beratung geht im Möbelhaus Franz nichts. In ein stundenlanges Verkaufsgespräch werden die Kunden hier nicht verwickelt, aber das aufmerksame Team steht natürlich auf Wunsch für eine kompetente und tief reichende Beratung jederzeit zur Seite. Zunächst einmal gilt es jedoch, sich durch das Möbelhaus treiben zu lassen, sich in Ruhe umzuschauen und die Inspirationen auf sich wirken zu lassen. Einen besonderen Fokus legen Lena, Mareike und Wolfgang Franz auf die Küchenwelten.

Perfekte Küchenplanung für ein geschmackvolles Ambiente

Stundenlang schnibbeln und brutzeln, gemütlich mit der Familie am Tisch sitzen oder mit Freunden am Tresen ein Glas Wein genießen – für viele Menschen ist die Küche das neue Zentrum des Hauses. Der Ort, an dem alle gern zusammenkommen. Wer sich eine neue Küche zulegen will, hat die Qual der Wahl. Wird es eine Küchenzeile oder die L-Form? Im rustikalen Landhausstil oder modernen City-Chic? Ist der Backofen auf Griffhöhe gefragt oder soll er klassisch auf dem Boden stehen? Die Auswahl an Küchenmöbeln, Elektrogeräten und Ausstattungsideen ist riesig und will gut überlegt sein, schließlich gehört die Einbauküche zu den größeren Investitionen in den eigenen vier Wänden und bleibt locker zehn oder sogar zwanzig Jahre in Benutzung.

In der großzügigen Ausstellung zeigt das Möbelhaus mehr als 65 Ausstellungsküchen von der praktischen Küche mit Kochinsel über Hochglanzfronten in Kombination mit robusten Granitarbeitsplatten bis hin zur Landhausküche. Hier finden Kochbegeisterte Küchendesign namhafter Hersteller wie Nobilia, Interliving, WERT-Küche und Nolte.

Das Möbelhaus Franz befasst sich seit der Unternehmensgründung mit der faszinierenden Welt der Küche. Ideenvielfalt, die Erfüllung ganz spezieller Wünsche sowie die Orientierung an aktuellen Trends haben die erfahrenen Küchenplaner deshalb stets im Blick.

Gemeinsam erarbeiten sie eine an die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden angepasste Küchenplanung, überraschen aber auch mit innovativen Ideen, die der Küche das besondere Etwas verleihen. Haben sich die Kunden für ein Küchenkonzept entschieden, so übernehmen die Einrichtungsexperten alles Weitere. „Wir begleiten unsere Kunden von der Planung im Detail bis zum fachgerechten Einbau durch unser hauseigenes Tischlerteam“, sagt Lena Franz. Somit erhalten die Kunden den kompletten Service aus einer Hand – Anschluss von Wasser und Elektrogeräten inklusive.

Traumküchen in großer Auswahl

Eine Traumküche verbindet Ästhetik und Funktionalität miteinander. Von Trends lassen wir uns beim Küchenkauf gern leiten. Gut, dass die fachkundigen Küchenplaner im Möbelhaus Franz wissen, welche Farben und Materialien, Einrichtungsstile und Ausstattungen bei der Gestaltung der neuen Küche gerade eine Rolle spielen. „Bei der Farbgebung ist Weiß noch immer der unangefochtene Liebling, daneben sind erdige und sandfarbene Naturtöne stark im Kommen“, betont Lena Franz. Um etwas mehr Natürlichkeit in den Raum zu holen, werden diese hellen Töne oft mit Arbeitsplatten in Holzoptik kombiniert. Hier liegt die Eiche, wie auch im Wohnbereich ersichtlich, absolut im Trend. Das Lieblingsholz vieler Menschen ist in den unterschiedlichsten Farbschattierungen erhältlich, ganz nach individuellem Geschmack.

Ein weiterer Trend im Bereich der Küchenfronten ist und bleibt die Betonoptik. Die interessante und pflegeleichte Materialalternative vermittelt einen modernen und urbanen Look.

Für Designliebhaber bietet sich eine grifflose Küchenfront an, diese ist durch die klare Linienführung Ausdruck perfekter Modernität und schlichter Eleganz.

„Doch ganz gleich, für welches Küchenkonzept sich der Kunde interessiert: Unsere vier Küchenfachberater Karl-Heinz Ossig, Sven Hildebrand, Malte Höhler und Andreas Meyer stehen ihm auf dem Weg zur neuen Traumküche gern zur Seite“, so Lena Franz.

Stöbern Sie durch 6500 Quadratmeter Möbelträume und lassen Sie sich begeistern.Weitere Infos, auch zu den Öffnungszeiten, gibt es im Internet unter www.moebelhausfranz.de

und neuerdings auch im angegliederten Onlineshop unter shop.moebelhausfranz.de