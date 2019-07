„Duck-Fun(d)racing“

Es ist Hannovers größtes Charity-Event: Das Entenrennen vom Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) zum Maschseefest. Und so verwandelt sich Hannovers Haussee am Sonnabend, 17. August, wieder in ein gelbes Meer aus mehr als 5000 lustigen Enten, die allesamt zugunsten von Blutkrebspatienten in Not an den Start gehen. Denn alle Erlöse aus dem NKR-Entenrennen kommen ausschließlich dem Förderverein zugute und werden für die Aufnahme neuer Stammzellspender und damit potenzieller Lebensretter in die Spenderdatei eingesetzt.

Das Mitmachen ist ein Kinderspiel: Die nummerierten Kärtchen für die 5000 flotten Entchen sind für 5 Euro bei mehr als 50 Partnern in Hannover und der Region erhältlich, können aber auch direkt über die NKR-Homepage bestellt werden. Weitere Informationen zu den Verkaufsstellen gibt es im Internet unter www.entenrennen-hannover.de.

Mitmachen und gewinnen – schicken Sie eine Ente ins Rennen!

Tausende begeisterter Zuschauer kommen jedes Jahr an den Maschsee, um mit dem großen Entenspaß ein Zeichen des Kampfes gegen den Blutkrebs zu setzen und gleichzeitig tüchtig mitzufiebern. Denn mit dem Kauf eines nummerierten Kärtchens in Entenform, einer so-

genannten „Adoptionsurkunde“, wird jeder Teilnehmer Pate einer der 5000 „Race Ducks“, die zwischen 16 und 18 Uhr ins Rennen geschickt werden. Dafür plumpsen die Enten von einem riesigen Feuerwehrkran aus in den Maschsee und schwimmen dem Ziel auf einer abgesperrten Strecke entgegen. Rückenwind liefert eine Windmaschine, ein Notar überwacht den Zieleinlauf.

Der Start-Einsatz in Höhe von 5 Euro ist doppelt gut angelegt. Das Geld ermöglicht Ersttypisierungen zur Erweiterung der Spenderdatei und für die Entchen, die als Erstes durchs Ziel schwimmen, gibt es tolle Preise zu gewinnen. Dem Paten des schnellsten Wasservogels winkt eine Flugreise für zwei Personen von TUI Deutschland, dem zweiten Gewinner spendiert LOTTO Niedersachsen satte 1000 Euro und der Drittplatzierte darf sich über 500 Euro von der Hannoverschen Volksbank freuen. Außerdem winken viele attraktive Gutscheine und Sachpreise.