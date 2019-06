Deutscher Meister in Serie – mit 66 Jahren

Auf den ersten Blick erschließt sich ein Zusammenhang zwischen dem Serien-Fußballmeister Bayern München und Sportschütze Bodo Drews aus Hannover nicht. Schaut man sich aber die Meistertitel in Serie an, fällt die Parallele ins Auge: Der FC Bayern wurde im Mai zum siebten Mal in Folge deutscher Meister, Bodo Drews hat dieses Kunststück im Kleinkaliberschießen liegend sechsmal in Serie geschafft. Ende August will er Titel sieben gewinnen und damit gleichziehen mit dem erfolgreichsten Fußballklub Deutschlands. „Dafür quäle ich mich noch mal“, sagt Drews, dessen Sportherz nicht nur fürs Schießen schlägt, sondern auch für den FC Bayern, bei dem er seit Jahren Mitglied ist. Meisterschaften sind für die Münchner ja nichts Besonderes mehr, für Bodo Drews im Schießen aber schon, schließlich ist er inzwischen 66 Jahre alt. Heißt: Erst mit 60 Jahren holte er die erste Meisterschaft, die er seither verteidigt hat – einzigartig. „Ich bin der lebende Beweis, dass man auch mit über 60 Jahren noch ein erfolgreicher Sportschütze sein kann“, sagt Bodo Drews, der diese Meriten auch für seinen Heimatverein holt, die Schützengesellschaft Bothfeld von 1892.

Meisterschaften sind auch im Sportschießen nicht das Produkt von Zufällen, sondern das Ergebnis harten Trainings. Viele Jahre neben dem Job, Bodo Drews leitete 27 Jahre die Gastronomie Event-Oase auf der Schießsportanlage in Wilkenburg. Jetzt ist er im Ruhestand, kann sich ganz aufs Schießen konzentrieren. Er übt viermal die Woche, leistet sich zudem einen (befreundeten) Trainer, einen Psychologen und sogar einen Physiotherapeuten. Denn: 20 000 bis 30 000 Schuss gibt der 66-Jährige nur im Training pro Jahr ab, bei 100 Kilogramm Zuggewicht auf der Waffe pro Schuss eine extreme Belastung speziell für die Schulter. Im Wettkampf gibt Sportschütze Drews dann 60 Schuss ab, dafür hat er knapp eine Stunde Zeit. Sein Ziel: die Zehn in der schwarzen Mitte der Zielscheibe – ein lediglich ein Zentimeter großer Fleck in 50 Metern Entfernung.

Vieles spiele sich im Kopf ab, sagt Bodo Drews, „etwa 50 bis 60 Prozent“. Man müsse den Puls ruhig halten, deshalb alles um sich herum ausblenden – „vom ersten bis zum letzten Schuss“. Sogar die Witterung muss der Sportschütze berücksichtigen: Schießen ist Freiluftsport, und wenn Wind aufkommt oder es zu regnen beginnt, muss der Schütze dies bei seinem Schuss berücksichtigen. Eine Faustformel für den perfekten Schuss gibt es nicht. Nur dies: „Üben, üben, üben“, sagt der sechsfache deutsche Meister aus Hannover.