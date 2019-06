Erfolgreiche Zusammenarbeit

Brauchtum und Moderne, Schützenwesen und Unterhaltung, dafür steht das Hannoversche Schützenfest – es ist ein Fest für die ganze Familie, das in keinem Sommer in unserer Stadt fehlen darf.

Deshalb freuen wir uns sehr auf die Zeit vom 28. Juni bis zum 7. Juli, wenn auf dem Festplatz an der Bruchmeisterallee das bunte Treiben wieder losgeht – mittlerweile zum 490. Mal.

Die Landeshauptstadt Hannover organisiert nun schon im dritten Jahr gemeinsam mit den Schützen und Schützinnen das Fest – ein eingespieltes Team, von dem manche Fußballmannschaft sich eine Scheibe abschneiden könnte.

Höhepunkte und Neuheiten sind das Ergebnis dieser erfolgreichen Zusammenarbeit. So konnten wir durch die Unterstützung der Hannoverschen Volksbank mit dem Virtual-Reality-Fahrgeschäft Dr. Archibald ein echtes Highlight nach Hannover holen.

Auch kulinarisch gibt es einiges zu entdecken. Ein „Urlaub“ in Niedersachsen ist in diesem Jahr auch auf dem Festplatz im neuen Niedersachsendorf möglich. Hier gibt es Kulinarisches beispielsweise aus dem Vorharz, dem Weserbergland oder dem Landkreis Northeim bei Göttingen. Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie die geschmackvolle Reise durch Niedersachsen.

Neben dem Schützenfest gehört zur Schützentradition auch der Schießsport – für die nächsten deutschen Meisterschaften im August in München wünschen wir an dieser Stelle schon mal viel Erfolg!

Zunächst steht aber das Schützenfest vor der Tür. Besucher und Besucherinnen von nah und fern erwarten tolle Unterhaltung, gute Gastronomie und spektakuläre Fahrgeschäfte. Immer mit dabei sind die beiden Maskottchen Ballerkalle und Ballerina, die mittlerweile einen festen Platz im Herzen vieler Schützenfestfans haben.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen bei hoffentlich schönem Wetter.

Thomas Hermann, Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover

Sabine Tegtmeyer-Dette, erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Landeshauptstadt Hannover