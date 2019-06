Termine zum Zuschauen und Mitmachen

FREITAG, 28. JUNI: AUFTAKT

17 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung durch Musikkapelle ­Gelting, Marktkirche

18.15 Uhr: Marsch aller Teilnehmenden zum Neuen Rathaus

18.30 Uhr: Bruchmeisterverpflichtung, Ehrung der Besten vor den Scheiben, Ehrung der niedersächsischen Landeskönige, Kuppelhalle des Neuen Rathauses

19.30 Uhr: Marsch aller Teilnehmenden zum Schützenplatz

20 Uhr: Offizielle Eröffnung des Schützenfestes mit Bierfassanstich in der Festhalle Marris; Verabschiedung des Schützensenators 2018, Ernennung des Schützensenators 2019, Musik der Original Steinsberger

EVENTBEREICHE:

18 Uhr: Livemusik und Party mit The Jetlags und den Brauhaus-Allstar-DJs, Brauhaus-Live-Zelt

19 Uhr: Livemusik mit DJ Aki, Niedersachsenhaus

21 Uhr: Eröffnung und Party pur mit den Alt H DJs, Festzelt Alt Hanovera

21 und 23 Uhr: Opening Party, Shows mit Miss Starlight & Miss Monique, Colby Belmond sowie Dragshow mit Brenda Fox, Avery Aubrey und Laara la Rouge, Party mit DJ Giorgio, Gaypeople-Zelt

HIGHLIGHT:

22.45 Uhr: Feuerwerk am ­Schützenplatz

FÜR KINDER:

17 Uhr: Kasperletheater im ­Kasperle-Zelt

SONNABEND, 29. JUNI

EVENTBEREICHE:

18 Uhr: Livemusik und Party mit The Jetlags & DJ Maik, Brauhaus-Live-Zelt

19 Uhr: Livemusik mit DJ Kayhan, Niedersachsenhaus

19 Uhr: Die Original Steinsberger, Festhalle Marris

20 Uhr: Party pur mit den Alt H DJs, Festzelt Alt Hanovera

21 und 23 Uhr: Shows mit Miss Starlight & Miss Monique, Colby Belmond sowie Dragshow mit Brenda Fox, Avery Aubrey und Laara la Rouge, Party mit DJ Giorgio, Gaypeople-Zelt

FÜR KINDER:

17 und 18 Uhr: Kasperletheater im Kasperle-Zelt

SONNTAG, 30. JUNI

9.50 Uhr: Grußworte vor dem Neuen Rathaus

9.55 Uhr: Musikzüge spielen

gemeinsam den Auftaktmarsch

10 Uhr: Schützenausmarsch durch die Innenstadt vom Trammplatz bis zum Schützenplatz

EVENTBEREICHE UND FESTZELTE:

11 Uhr: Pyramiden-Party mit den Brauhaus-Allstar-DJs, Brauhaus-Live-Zelt

12 Uhr: Livemusik mit DJ Andi, Niedersachsenhaus

13 Uhr: Meet and Greet mit Lilo Wanders, Gaypeople-Zelt

14 Uhr: Bierzeltgaudi nach dem Ausmarsch mit Almrausch, Festhalle Marris

14, 17 und 21 Uhr: Shows mit Miss Chantal, Party mit DJ Giorgio, Gaypeople-Zelt

FÜR KINDER:

17 und 18 Uhr: Kasperletheater im Kasperle-Zelt

MONTAG, 1. JULI

19 Uhr: Ausgabe der Schilde des ersten Tages und der Jugendschilde, Festhalle Marris

20 Uhr: Ehrung der Regionskönige/-königinnen und Volkskönige/-königinnen, Festhalle Marris

EVENTBEREICHE UND FESTZELTE:

18 Uhr: Pyramiden-Party mit den Brauhaus-Allstar-DJs, Brauhaus-Live-Zelt

19 Uhr: Musik mit Almrausch, Festhalle Marris

21 Uhr: Show mit Elke Winter, Party mit DJ Giorgio, Gaypeople-Zelt

FÜR KINDER:

17 Uhr: Kasperletheater im ­Kasperle-Zelt

DIENSTAG, 2. JULI

16.30 Uhr: Festessen in der Festhalle Marris mit Ehrung der Stadtkönige und -königinnen, Aushändigung der Ehrenzeichen der Schützenzeitung, Orchester der VW AG

20 Uhr: Ausgabe der Schilde des zweiten Tages und der Damenschilde, Festhalle Marris

EVENTBEREICHE UND FESTZELTE:

18 Uhr: Promi-Dienstag, „Die Party Nacht“ mit den Alt H DJs, Festzelt Alt Hanovera

18 Uhr: Schickimicki-Party, Livemusik und Party mit bäm & DJ Chris Roxx, Brauhaus-Live-Zelt

18 Uhr: Livemusik mit DJ Aiello, Niedersachsenhaus

20.30 Uhr: Musik mit Almrausch, Festhalle Marris

21 Uhr: Show mit France Delon, Party mit DJ Giorgio, Gaypeople-Zelt

FÜR KINDER:

17 Uhr: Kasperletheater im ­Kasperle-Zelt

MITTWOCH, 3. JULI – FAMILIENTAG

15 Uhr: Papagoyenschießen am Rundteil

20 Uhr: Ausgabe der Schilde des dritten Tages und der durchlaufenden Scheiben, Festhalle Marris

EVENTBEREICHE UND FESTZELTE:

18 Uhr: Pyramiden-Party mit den Brauhaus-Allstar-DJs, Brauhaus-Live-Zelt

18 Uhr: Livemusik mit DJ Wencki, Niedersachsenhaus

19.30 Uhr: Fünfter HAZ-Wettbewerb „Goldene Fanfare“, Festzelt Alt Hanovera

20.30 Uhr: Schlagerparty mit Nerbas & Nerbas, Festhalle Marris

21 Uhr: Whitney-Houston-Show mit Ikenna, Gaypeople-Zelt

23 Uhr: ZaZa-Party im Alt-Hanovera, Festzelt Alt Hanovera

FÜR KINDER: FAMILIENTAG!

15 bis 18 Uhr: Maskottchenparade mit Ballerkalle, Ballerina und ihren Freunden

15 bis 18 Uhr: Schnitzeljagd des Collegiums ehemaliger Bruchmeister auf dem Schützenplatz

17, 18 und 19 Uhr: Kasperletheater im Kasperle-Zelt

DONNERSTAG, 4. JULI – HANDWERKERTAG

13 Uhr: Ratsessen der Gilde-Zeltgemeinschaft, Festhalle Marris

19.45 Uhr: Bruchmeisterrundgang

EVENTBEREICHE UND FESTZELTE:

18 Uhr: Handwerker-Party mit den Brauhaus-Allstar-DJs, Brauhaus-Live-Zelt

19 Uhr: Handwerkerabend, Musik mit den Members, Festhalle Marris

18 Uhr: Kleingärtnerabend mit Pokalschießen, Gaypeople-Zelt

20 Uhr: Party pur mit den Alt H DJs, Festzelt Alt Hanovera

20 Uhr: Show mit Klaus & Klaus, Party mit DJ Giorgio, GaypeopleZelt

FÜR KINDER:

17 Uhr: Kasperletheater im ­Kasperle-Zelt

FREITAG, 5. JULI – NIEDERSACHSENTAG

18 Uhr: Tag der Niedersächsischen Schützen, Neues Rathaus

EVENTBEREICHE UND FESTZELTE:

18 Uhr: Livemusik und Party mit bäm, DJ Mike & DJ Engin, Brauhaus-Live-Zelt

19 Uhr: Livemusik mit DJ Kayhan, Niedersachsenhaus

20 Uhr: Show und Party mit den Members, Festhalle Marris

20 Uhr: Endspurtparty pur mit den Alt H DJs, Festzelt Alt Hanovera

21 und 23 Uhr: Shows mit Yvonne Parker, Jhonnyboy und Gene Pascale, Party mit DJ Giorgio, Gaypeople-Zelt

HIGHLIGHT:

22.45 Uhr: Feuerwerk, Schützenplatz

FÜR KINDER:

17 Uhr: Kasperletheater im ­Kasperle-Zelt

SONNABEND, 6. JULI

20 Uhr: Ausgabe der Schützenhauspokale, Festhalle Marris

Ab 14 Uhr: Tag für Menschen mit mobiler Beeinträchtigung

EVENTBEREICHE UND FESTZELTE:

18 Uhr: Livemusik und Party mit bäm & DJ Engin, Brauhaus-Live-Zelt

19 Uhr: Musik mit Dick und Durstig, Festhalle Marris

19 Uhr: Livemusik mit DJ Wencki, Niedersachsenhaus

20 Uhr: Die letzte lange Nacht – Party pur mit den Alt H DJs, Festzelt Alt Hanovera

21 und 23 Uhr: Shows mit Yvonne Parker, Jhonnyboy und Gene Pascale, Party mit DJ Giorgio, Gaypeople-Zelt

HIGHLIGHT:

15 bis 18 Uhr: Star-Wars-Parade

FÜR KINDER:

17 und 18 Uhr: Kasperletheater im Kasperle-Zelt

SONNTAG, 7. JULI

11 Uhr: Bruchmeister-Musikfrühschoppen, Brauhaus-Live-Zelt

11 Uhr: Schützen-Frühschoppen, Festzelt Alt Hanovera

19 Uhr: Essen der Besten des Verbandes Hannoverscher Schützenvereine e. V., Ausklang Schützenfest, Festzelt Alt Hanovera

22 Uhr: Abmarsch vom Schützenplatz mit Fackeln und Musik

22.30 Uhr: Zapfenstreich neben der Marktkirche

EVENTBEREICHE:

16 Uhr: Karaoke, GaypeopleZelt

20 Uhr: Party mit DJ Giorgio, Gaypeople-Zelt

FÜR KINDER:

17 und 18 Uhr: Kasperletheater im Kasperle-Zelt

ENDE DES FESTES:

Der Festplatz schließt um 24 Uhr