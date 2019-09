Alles geregelt? Heute schon an morgen denken

Preise:

Sparen Sie als Kunde der Sparda-Bank Hannover und als Abonnent von HAZ und NP:

Tickets erhalten Sie:

- in den Geschäftsstellen von HAZ und NP in Hannover, Wunstorf, Neustadt, Barsinghausen, Laatzen, Lehrte, Burgdorf und Langenhagen

- in den Ticketshops von HAZ und NP im Üstra-Kundenzentrum, in der Galeria Kaufhof und im Theater am Aegi

- Telefon: (05 11) 12 12 33 33

- www.haz-ticketshop.de und www.np-ticketshop.de

- Die Broschüre erhalten Sie in den genannten Vorverkaufsstellen. Oder Sie bestellen sie bequem: Telefon (0800) 1 51 85 18**, im Internet auf shop.haz.de oder shop.neuepresse.de (zzgl. 2,90 Euro Versandkosten)

Weitere Veranstaltungstermine:

- 6. November 2019: „Patientenverfügung – Warum sie so wichtig ist“ mit Dr. Matthias Thöns

- 20. November 2019: „Aufräumen mit System“ mit Katharina Auerswald

Die Vorträge finden in der Kundenhalle der Sparda-Bank Hannover, Ernst-August-Platz 8, statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

* Vorzugspreis für Abonnenten von HAZ, NP und Kunden der Sparda-Bank Hannover. Regulär kostet der Eintritt 10 Euro und die Broschüre 14 Euro. Der Vorzugspreis gilt nur bei Vorlage der BankCard (Debitkarte) der Sparda-Bank Hannover oder der Abo-Plus-Karte in den Geschäftsstellen von HAZ und NP. Bei telefonischer Bestellung und im Internet kann der Vorzugspreis aus systemtechnischen Gründen nur Inhabern der AboPlus-Karte gewährt werden.