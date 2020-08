Wir tauschen uns in sozialen Netzwerken aus, kommunizieren via E-Mail und Messenger-Diensten, laden Fotos auf Onlineportale, erledigen Bankgeschäfte und Einkäufe im Internet. Kaum ein Lebensbereich bleibt von der digitalen Welt unberührt. Ein Großteil der Deutschen ist jederzeit und überall online – und hinterlässt dabei Spuren. Aber wissen wir genug darüber, was mit unseren Daten im Internet passiert? Was geschieht mit Nutzerkonten, Passwörtern und anderen sensiblen Informationen, wenn sich die Eigentümer nicht mehr selbst darum kümmern können? Wie sorgen wir richtig vor, damit unser digitaler Nachlass nicht zum Ärgernis für unsere Angehörigen wird? Genau darüber informiert der Vortrag „Digitaler Nachlass: Für immer und ewig im Netz?“.

Es ist der erste Expertenvortrag aus der Reihe „Alles digital?“ von der Sparda-Bank Hannover, der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Art der Vorträge eine ganz besondere: Erstmals können Interessierte live im Internet dabei sein und den Experten direkt online Fragen stellen.

Informieren Sie sich, reden Sie mit!

Alle Vorträge unserer beliebten Expertenvortragsreihe „Alles digital?“ können Sie in diesem Jahr im Internet live und kostenfrei verfolgen. Fachleute geben Tipps, wie Sie sich sicher durch die digitale Welt bewegen und häufige Fehler vermeiden. Profitieren Sie von diesem besonderen Angebot. Reden Sie mit und senden Sie Ihre Fragen während des Vortrags an hannover@haz.de.

Für die Vorträge jeweils ab 19 Uhr reinklicken!

Weitere Infos unter:

sparda-h.de/allesdigital