Sorgen Sie vor – Die Sparda-Bank hilft dabei

Viele Menschen wünschen sich ein würdevolles Lebensende, ohne sinnlose Behandlungen und künstliche Eingriffe zur Lebensverlängerung. Doch nur jeder vierte Bundesbürger im Alter zwischen 45 und 59 Jahren besitzt eine Patientenverfügung. Im Fall einer Erkrankung oder eines Unfalls können wir über unser eigenes Leben manchmal nicht mehr selbst entscheiden. Mit der Patientenverfügung hat jeder die Möglichkeit, medizinische Behandlungswünsche festzulegen. Jeder sollte sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen, darum laden die Hannoversche Allgemeine Zeitung, die Neue Presse und die Sparda-Bank Hannover zur Vortragsreihe „Alles geregelt?“ ein.

Erster Vortrag mit Dr. Matthias Thöns

In der Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 6. November, ist der Mediziner und Autor des „Spiegel“-Bestsellers „Patient ohne Verfügung“ Dr. Matthias Thöns zu Gast. In seinem Vortrag „Patientenverfügung – Warum sie so wichtig ist“ erklärt er, wie Sie Ihre Wünsche für den Ernstfall richtig formulieren und verlässlich festhalten.

Noch mehr zum Thema „Alles geregelt?“

Am 13. November informiert Jan Bittler über „Erben und Vererben – Sieben klassische Irrtümer im Erbrecht“. Der Fachanwalt für Erbrecht gibt Tipps, welche juristischen Formulierungen ins Testament gehören. Für Ordnung sorgt am 20. November Katharina Auerswald mit ihrem Vortrag „Aufräumen mit System – Was brauchen wir wirklich?“. Die Expertin weiß, wie man sich von unnötigem Ballast trennt und dauerhaft für klar Schiff sorgt.

Die Broschüre „Alles geregelt!“

Der Ratgeber von Gerhard Zieseniß und Diana Rodekohr-Grimmig beinhaltet Formularvordrucke und Tipps, die Ihnen helfen, alle wichtigen Unterlagen zu ordnen und die letzten Wünsche für die Angehörigen auffindbar aufzuschreiben.