Nachhaltige Geldanlagen – jetzt informieren!

Die Zielsetzungen beim Anlegen von Geld sind unterschiedlich. Wer sich als Konsument für den Klimawandel interessiert, Verpackungsmüll meidet und fairen Handel unterstützt, will auch mit gutem Gewissen investieren. Nachhaltige Geldanlagen – was vor über 25 Jahren in der Nische begonnen hat, ist mittlerweile zu einem schnell wachsenden Segment geworden.

Nachhaltig investieren heißt, nicht nur darauf zu achten, dass Geld arbeitet, sondern auch, auf welche Weise dabei Renditen erzielt werden. Genau darüber informiert Dr. Henrik Pontzen im Vortrag „Nachhaltige Geldanlagen – Investieren mit gutem Gefühl“. Es ist der erste Expertenvortrag aus der Reihe „Alles angelegt?“ von der Sparda-Bank Hannover, der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse. Die Vorträge finden live und kostenfrei im Internet statt. Seien Sie dabei und stellen den Experten Ihre Fragen.

Noch mehr Expertise bei „Alles angelegt?“

Im zweiten Vortrag am 26. Mai 2021 ermutigt Finanzexpertin Anne Connelly ihre Zuhörerinnen, gezielt vorzusorgen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Die Gründerin des Portals herMoney setzt dabei auf weibliche Kompetenz. Ihr Vortrag ist einprägsam und auf unterschiedliche Altersgruppen zugeschnitten. Connellys Appell: „Ein Mann ist keine Altersvorsorge, regele deine Finanzen selbst.“

„Plötzlich Geld! Anlegen, so geht’s!“ – das ist das Thema des dritten Vortrags am 2-. Juni 2021. Es gibt viele Gründe, warum sich Wohlstand mehrt: durch Erbschaft, Schenkung oder weil eine Lebensversicherung fällig wird. Erleben Sie Christian Lange, Finanzberater bei VZ VermögensZentrum. Er kennt diese Situation aus vielen Gesprächen und gibt Tipps.

Sie haben schon jetzt eine Frage zum Thema „Nachhaltige Geldanlagen"?

Dr. Henrik Pontzen wird am 19. Mai 2021 eine Antwort geben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, während des Livestreams im Chat oder per E-Mail eine Frage zu stellen.

Termin 19. Mai 2021: Nachhaltige Geldanlagen – Investieren mit gutem Gefühl | Dr. Henrik Pontzen

