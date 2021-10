Zweiter Vortrag mit Jan Bittler

Sie möchten Ihrer Familie später ein Erbe hinterlassen? Das ist gar nicht so leicht. Denn wer meint, das gesetzlich geregelte Erbrecht zu kennen, unterliegt bereits dem ersten Irrtum. Und wer glaubt, ein Testament sei schnell gemacht, dem nächsten. Jan Bittler, Fachanwalt für Erbrecht und Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge, gibt einen juristischen Crashkurs zum Thema Erben. In seinem Vortrag „Erben und Vererben – Klassische Irrtümer im Erbrecht“ am 10. November erklärt er, was bei einer Erbschaft und beim Schenken zu beachten ist. Er erläutert, wie Formfehler vermieden werden, und informiert über die exakte Verwendung juristischer Begriffe wie Vorerbe und Vollerbe. Erfahren Sie außerdem, was ein Berliner Testament ist und was es mit dem Pflichtteilsrecht auf sich hat.

Termin 10. November 2021: Erben und Vererben – Klassische Irrtümer im Erbrecht | Jan Bittler Für den Vortrag ab 18.55 Uhr reinklicken: haz.de, www.neuepresse.de oder sparda-h.de/allesgeregelt