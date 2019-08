Ein Herzensanliegen

mit Pere Faura

Herr Faura, in Ihrem Ensemble-Stück „Sweet Tyranny“ haben Sie verschiedene Seiten des Profitanzes im Blick. Welche sind das?

Es geht in dreierlei Hinsicht um die Machtverhältnisse im Tanzbusiness: zwischen dem Choreografen und den Tänzern, zwischen den Performern und den Zuschauern und zwischen den Künstlern und den Theaterprogramm-Machern.

Es geht aber auch um Filme aus der Disco-Ära der 70er- und 80er-Jahre. Was gefällt Ihnen daran eigentlich so gut?

Es ist mehr eine Hassliebe. Sie brachten mich dazu, mit dem Tanzen anzufangen. Aber die Freude am und die Leidenschaft für den Tanz waren Teil einer größeren Geschichte voller schrecklicher, heterozentrischer, homophober, machistischer und konsumorientierter sozialer Werte, die den superkitschigen „American way of life“ definierten und immer noch definieren.

Ihr Solo heißt „No Dance, No Paradise“. Das klingt dagegen fast wie ein Versprechen …?

Es ist eine Hommage an vier unterschiedliche Künstler, die entscheidend dazu beigetragen haben, dass ich mich in den Tanz verliebt habe. Auf eine Weise ist es das, was sie für das Paradies gehalten haben mögen, denke ich. Und indem ich sie in meinem Solo zusammenbringe, wird es dann zu dem, was mein Paradies sein könnte. Also ist es eher eine Liebeserklärung als ein Versprechen.

„Sweet Tyranny“ am 5. September, 20 Uhr, in der Orangerie

„No Dance, No Paradise“ am 6. September, 20 Uhr, in der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.