Ein Pferd mit Theater im Blut

Judith Zagury studierte Dramaturgie an der Universität Lausanne. Ihre Ausbildung zum Pferdecoach machte sie bei Michel Henriquet, sie studierte Ethologie und Pferdeverhaltenstherapie am Schweizer Nationalgestüt und an der Universität Rennes. 2002 gründete sie „ShanJu“, den Ausbildungs- und Vermittlungsort für ethisch fundiertes Theater mit Tieren. Sie leitet zurzeit ein theatrales Rechercheprojekt zur Beziehung von Mensch und Tier.