„Ich bin eine Rampensau!“

Sie spielt Iphigenie, er spielt einen Autohändler in „Platonowa“. Sabine Orléans (links) und Mohamed Achour (rechts) sind zwei der 30 neuen Ensemblemitglieder, die im Herbst am Schauspiel Hannover starten. Beide verschlägt es allerdings schon zum dritten Mal nach Hannover. Sabine Orléans hat an der Hochschule für Musik, Theater und Medien studiert und war zwei Jahre im Ensemble des Intendanten Wilfried Schulz. Mohamed Achour hat seine Jugend in Hannover-Linden verbracht und war ebenfalls Ensemblemitglied unter Schulz. Aktuell sind beide am Schauspiel Köln engagiert.