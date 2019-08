Im Männer-Land

ملك Hamed und أميرة Sherifa Oper von Zad Moultaka

Premiere: 26. September,

11 Uhr, im Ballhof Eins

Für alle ab acht Jahren Musikalische Leitung: Cameron Burns

Inszenierung: Rahel Thiel

Bühne, Kostüm: Elisabeth Vogetseder

Licht: Uwe Wegner

Dramaturgie: Änne-Marthe Kühn

Counter: Tobias Hechler

Tenor: Aljoscha Lennert

Bariton: Darwin Leonard Prakash

Niedersächsisches Staatsorchester Hannover

Es war einmal … Die Prinzessin wird vom Ritter auf dem weißen Pferd gerettet ... Und dann lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.“ So funktionieren Märchen, oder?

In der märchenhaften Oper „Hamed und Sherifa“ für Menschen ab acht Jahren funktioniert alles etwas anders, und ein altes Märchen wird für die Leute von heute neu erzählt. König Hamed wirft kurzerhand alle Frauen bis auf seine Mutter aus dem Reich. Prinzessin Sherifa aus dem Nachbarland ist schockiert. Sie verwandelt sich in den Prinz Sherif und besucht Hameds Männer-Land, um diesen grausamen König kennenzulernen. Doch anstelle eines harten, ungerechten Herrschers findet Sherifa/Sherif einen lustigen, mitfühlenden und auch unsicheren Jungen, der an seiner Mutter hängt – und sich in den vermeintlichen Prinzen verliebt.

Doch nicht nur das Märchen ist außergewöhnlich – auch die Oper selbst spielt mit dem Ungewöhnlichen: König Hamed singt mit hoher Stimme und Sherifa tief. Während Kontrabass, Oboe und Vibrafon brav im Takt bleiben, trödelt das Fagott und muss hin und wieder ermahnt werden. Die arabische Bechertrommel Darbouka und andere traditionelle Instrumente sorgen für ein Tempo, das antreibt. So verbindet der libanesiche Komponist Zad Moultaka in seiner Musik moderne westliche Melodien mit orientalischen; bekannte Rhythmen mit unbekannteren – und das alles mit globalem Humor.

Änne-Marthe Kühn