Im letzten großen Knall untergehen

Wie kam es dazu, dass Sie zum Ende der Intendanz ein großes Festival machen wollten?

Goos: Es war ein Wunsch des Ensembles, den Abschied zusammen zu begehen. Erst sollte es nur ein Wochenende werden, dann haben wir über eine Zeit von drei Wochen gesprochen, bis wir schließlich bei diesem konzentrierten Zeitraum gelandet sind.

Warum dieser Titel: „BURN“?

Kahle: Es gibt diesen Song von Neil Young: „My my hey hey“. Eine Songzeile daraus ist: „It’s better to burn out than to fade away“. Das soll auch die Idee des ganzen Festivals sein. Wir wollen uns nicht still und heimlich aus dem Staub machen, sondern am Ende noch mal ein Feuerwerk entzünden und brennen!

Das Festival konzentriert sich auf Cumberland und den Theaterhof. Was wird sich räumlich verändern?

Kahle: Wir schaffen für diese neun Tage eine Welt, die es vorher so nicht gegeben hat, auch getreu dem Motto. Es gibt Foodtrucks, Chill-out-Areas, Installationen und sehr viel zu sehen: Täglich ab 18 Uhr hat Cumberland geöffnet. Wir haben sogar einen Raum, wo Kinder spielen können!

Goos: Wir wollen einladen, gemeinsam mit uns Zeit zu verbringen. Vielleicht passiert auch mal gar nichts und man ist einfach zusammen an diesem wunderbaren Ort.

Der rote Faden des Programms ist ja sehr schön: Das zu zeigen, was nur in Hannover mit diesem Ensemble und diesem Publikum möglich ist.

Goos: Ja! Es ist auch nicht alles komplett durchgeplant. Es gibt Lesungen, Performances, Liederabende, die sich auch spontan ergeben werden. Die Kollegen haben alle sehr viele Ideen!

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Goos: Ich freue mich auf die ganze Zeit, weil wir eben nicht nur einen Abschiedsabend oder eine Gala gestalten. Man kann sich miteinander und untereinander erschöpfen, um dann im letzten großen Knall unterzugehen oder dahinzuschwinden … Es ist ein Prozess über mehrere Tage, der sich nicht in einem einzigen Moment manifestiert.

Kahle: Ich freue mich auch darauf, Dinge zu machen, die mit meiner Arbeit als Schauspieler nichts zu tun haben, etwa hinter der Bar zu stehen und zu verkaufen. Heute sind wir auf Ergebnisse fixiert, alles fließt vorbei, aber dass man sich gemeinsam von Hannover und dem Publikum verabschieden kann: Das ist wirklich super.

Goos: Es macht etwas mit uns allen, einfach mal Zeit miteinander zu verbringen. Und nicht nur das per Eintrittskarte gewählte Stück anzusehen und dann zu gehen. Man muss nicht mal nach Hause gehen: Es gibt gutes Essen, Getränke und sogar Betten!