Immer wieder gern auf Tour

Wenn die Theatertruppe des Theaters für Niedersachsen (TfN), das früher unter dem Namen „Landesbühne Hannover“ in Hannover beheimatet war, in Burgdorf oder Barsinghausen, in Langenhagen oder in Wunstorf die Bühne betritt, dann sei das „jedes Mal ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagt TfN-Intendant Jörg Gade. Denn die Verbundenheit mit der Region Hannover ist groß. In der kommenden Saison werden insgesamt 42 Theatervorstellungen in acht verschiedenen Städten der Region gezeigt.

Schon die ersten beiden Gastspiele nach der Sommerpause zeigen die Bandbreite des Theaterangebots: Mit dem Musical „Elternabend“ von Thomas Zaufke und Peter Lund gastiert die TfN-MusicalCompany am 27. September in Burgdorf. Nur wenige Tage später, am 2. Oktober, rockt das Schauspielensemble mit Heinrich von Kleists „Michael Kohlhaas“ die Bühne in Langenhagen. Die klassische Geschichte über Korruption, staatliche Willkür und Selbstjustiz wird in einer Fassung für zwei Schauspieler und einen Musiker erzählt.

„Das Grundgesetz, das gerade seinen 70. Geburtstag feiert, fordert uns auf zur ‚Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse‘ (§72 GG)“, erklärt Jörg Gade. „Dazu gehört auch ein kulturelles Angebot fernab der Metropolen und die Erreichbarkeit von Theateraufführungen für alle.“ Das TfN ist in Hildesheim ansässig und verfügt unter anderem über ein Schauspielensemble und eine bundesweit einmalige Musicalcompany. Als Landesbühne sorgt es dafür, dass alle Inszenierungen tourtauglich sind und in einen Lkw passen – oder manchmal auch in zwei. „Es ist mir ein persönliches Anliegen“, ergänzt Gade, „dass wir schon beim Produzieren unserer Inszenierungen die Aufführungen an unseren Gastspielbühnen ästhetisch mitdenken.“

Astrid Reibstein

Infos und Karten unter www.tfn-online.de.