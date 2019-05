Opern-Ticker

Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Am 1. Juni um 22 Uhr wird die Reihe „Nachtwandler“ an der Oper fortgesetzt. Unter dem Motto „Immergrün“ dreht sich an diesem kurzen Abend alles um den deutschen Komponisten und Kabarettgenie Friedrich Hollaender. Das Publikum erwarten Lieder und Chansons über das tägliche Leben – präsentiert von Carola Rentz und mit Alexander Ruef am Klavier: So geht Gesellschaftskritik in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts!

Nachtwandler 2: „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da…“ – sondern für Tag ist nach mir am 14. Juni um 22 Uhr. Im Irrgarten von Phantasien und Verwandlungen erzählen Stunden ein ganzes Leben. In einer Nacht ohne Ziel und Verstand nachtwandeln Liebessuchende zwischen Träumen und Wirklichkeiten in einem musikalischen Parcours der Sommernachtsphantasien.

Ein romantisches Klavierlied wird anders gesungen als eine Barockarie oder ein Mozart-Rezitativ. Für die Sängerinnen und Sänger des Ensembles der Jungen Oper bietet der Meisterkurs mit Ricardo Tamura die Chance, von der großen Erfahrung eines international erfolgreichen Sängers zu profitieren. Nach einer intensiven Woche präsentieren die jungen Sänger das Ergebnis in einem Abschlusskonzert am 15. Juni um 15 Uhr im Ballhof Zwei.

Zum 30. Mal ist Hannovers Poetry-Slam „Macht Worte!“ am 23. Juni um 20 Uhr in der Oper zu Hause. 30-mal mit tollen Texten, Poetinnen und Poeten und jeder Menge Kopf-Konfetti. 30-mal vor restlos tosenden Rängen. 30-mal mit dem alten Opern-Team. Zeit, „Danke!“ zu sagen. Zeit für einen besinnlich-rasanten Zwischenstopp und eine waschechte Jubiläums-Gala jenseits aller Bewertungen. Mit dem Besten, was Poetry-Slam zu bieten hat. Chapeau!