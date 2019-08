+++ Playstation sind die Theaterjugendclubs des Schauspiels. Am 5. September um 17 Uhr sind alle, ab zwölf Jahren, die gerne selbst spielen wollen, zum Kick-off in den Ballhof Zwei eingeladen. Jeder Club erarbeitet eine Inszenierung, die in Cumberland oder im Ballhof Zwei Premiere feiert. Beim Kick-off stellen Ensemblemitglieder und Theaterpädagoginnen und -pädagogen ihre Konzepte vor. Geprobt wird dann wöchentlich und nach Bedarf. Anmeldungen an interaktion@staatstheater-hannover.de. Mehr zu den Angeboten für das junge Publikum finden Sie auf Seite 6.

+++ In sieben Workshops werden hannoversche Universen erkundet: Eine Einladung von Regisseurin Julia Wissert an alle Bürgerinnen und Bürger Hannovers. Die Eröffnung der Universen findet am 14. September um 19 Uhr in Cumberland statt: Julia Wissert und Hannes Oppermann informieren über Idee und Programm. Mit Kübra Gümüsay, Bloggerin und Journalistin; Bahar Meriç, Choreografin. Es gibt Suppe, Brot und Livemusik.

+++ Schauspielerin Sabine Orléans liest aus „Die Glasglocke“ von Sylvia Plath. Das Kultbuch von Generationen beschreibt brillant und berührend die Kapitulation einer jungen Frau vor einer Welt der Oberflächen, Zwänge und Unmöglichkeiten. Am 25. September um 19.30 Uhr in Cumberland.