Zauberhaft

Geschichten, die das Leben schreibt: Der Hamburger Zauberkünstler, Kabarettist und mehrfach ausgezeichnete Comedian Marcel Kösling präsentiert diese Geschichten im GOP und nimmt dabei das Publikum mit auf den Weg: Dabei lacht das Allroundtalent genauso gern über sich selbst wie über die Tücken des Alltags. Kösling singt, zaubert und führt durch den Varieté-Abend, an dem Artisten aus aller Welt ihre teils atemberaubenden Kunststücke präsentieren: Jonglage, Akrobatik, Körperkunst pur. Die neue Show „Keine Halben Sachen“ ist vom 5. September bis 3. November im GOP zu sehen.

Und nach der Sommerpause melden sich auch Hannovers sprachverspielte Local Heros mit dem „Salon Herbert Royal“ zurück: Am 9. und 10. September lassen die Herberts den bewegten Sommer in der Leinestadt Revue passieren – ohne dabei den „bescheidenen Rest der Welt“ aus den Augen zu verlieren.

Infos und Karten unter (05 11) 30 18 67 10 und www.variete.de.