Vom 27. Mai bis zum 15. Juni sind im Schauspielhaus sämtliche Repertoirestücke zum allerletzten Mal zu sehen, täglich kann sich das Publikum von liebgewonnenen Stücken verabschieden oder nachholen, was es bisher noch nicht gesehen hat: Es ist die letzte Chance, da die Intendanz im Sommer wechselt. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler des jetzigen Ensembles werden dann nicht mehr auf den Bühnen zu sehen sein. Das große Finale ist mit „BURN“ überschrieben – denn das Ensemble will mit einem Knall gehen, es möchte noch einmal alle Energie in diese letzten Tage stecken und gemeinsam mit seinem Publikum Abschied feiern.

