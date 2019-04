Herr Hentrich, an Ihrem aktuellen Projekt beteiligen Sie das Publikum von Anfang an. Schon seit März ist die Alte Tankstelle unter dem Motto „Volles Haus“ Anlaufpunkt und Kreativzentrum. Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht?

Bei diesen Veranstaltungen kommen wir mit unserem Publikum ins Gespräch, wir können Ideen ausprobieren und erhalten viele Anregungen für unsere Arbeit. Kino, Table-Quiz oder ein gemeinsam improvisiertes Konzert nach Notationen von John Cage: An diesen Abenden nähern wir uns dem Thema mit unseren Gästen immer wieder auf neue Weise. Das ist interessant und gibt uns neue Impulse.

Wächst an diesen Abenden auch eine Art Ensemble zusammen?

Nach den Veranstaltungen sprechen uns auch Leute an, die Lust haben, bei dem Theater-Projekt dabei zu sein. Wenn es passt, nehmen wir gern neue Spielerinnen und Spieler auf. Spätestens Anfang Mai, wenn die letzte Veranstaltung von „Volles Haus“ in der Alten Tankstelle stattfindet, werden wir unser Ensemble zusammenhaben und gemeinsam in die Endproben für die Inszenierung auf dem Goseriedeplatz gehen.

Carsten Hentrich Quelle: Klaus Fleige

Das Ergebnis wird unter dem Titel „Leergut! Vollgut!“ in Containern auf dem Goseriedeplatz präsentiert. Was erwartet das Publikum bei den Aufführungen?

Wir wollen das Publikum auf eine Gedankenreise mitnehmen, spielen in den Containern und inmitten der zufälligen Passanten auf dem abendlichen Platz. Die Spielräume unserer Inszenierung liegen zwischen Entfernung und Nähe, Alltag und Kunst, zwischen Zufälligem und Geplantem und Überfüllung und Leere. Ich denke, dass die Installation mit den vier Containern auf dem Goseriedeplatz ein spannender künstlerisch geprägter Ort auf Zeit sein wird, an dem man gut darüber nachdenken kann, wovon wir zu viel und wovon wir zu wenig haben. Dz