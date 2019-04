Mit dem 3. Kinderkonzert, verabschiedet sich Heini, der kleine Vampir, nach 13 Jahren vom Opernhaus. Zum Abschied haben ihm viele Kinder in einem Malwettbewerb verschiedenste Reiseziele vorgeschlagen. Aber wie geht das eigentlich, Abschied nehmen und neu anfangen?

Das Problem haben auch Komponisten, wenn sie ihre Musik schreiben. Wie erkennt man ein Musikstück an seinen ersten Tönen, sei es eine berühmte Sinfonie oder die Filmmusik zu „Harry Potter“? Und warum ist es so schwer, einen guten Schluss zu schreiben? Abschied nehmen ist nicht so einfach, aber Heinis großes Abschiedskonzert mit dem Niedersächsischen Staatsorchester und dem Quilisma Kinderchor aus Springe unter der Leitung von Siegmund Weinmeister wird nicht traurig, sondern fröhlich musikalisch – großes Vampir-Ehrenwort!

Am 12. und 13. Mai, 11 Uhr, im Opernhaus.