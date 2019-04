Zum sechsten Mal wird das Festival „Klangbrücken“ veranstaltet, eine Kooperation der Staatsoper Hannover, der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, von Musik 21 Niedersachsen, der NDR Radiophilharmonie und dem Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover mit mehreren freien Musikinstitutionen, die sich jährlich dem Schaffen eines wichtigen Vertreters der zeitgenössischen Musik widmen.

In diesem Jahr ist es der Amerikaner Steve Reich, dessen Musik auch jenseits des klassischen Musikbetriebs und speziell bei einem jüngeren Publikum nahezu populär geworden ist. Als einer der exponiertesten Vertreter der sogenannten „minimal music“ hat sich Reich über viele der selbst auferlegten Tabus der musikalischen Avantgarde hinweggesetzt und mit einer radikal neuen Ästhetik zunächst die zeitgenössische amerikanische Musik, in der Folge aber auch die Musik zahlreicher internationaler Komponisten nachhaltig geprägt. Der durchgehende Puls, der den Klängen trotz der entstehenden rhythmischen Komplexität eine meditative, fast hypnotische Wirkung verleiht; repetitive, übereinander gelagerte und phasenverschobene rhythmische Muster; und nicht zuletzt eine pseudo-tonale und statische Harmonik, die über lange Strecken die rhythmischen Prozesse grundiert – dies gibt seiner Musik eine hörend nachvollziehbare Struktur, die dennoch zu höchst überraschenden und komplexen Klangresultaten führt.

In neun Konzerten laden die „Klangbrücken“ zu einer Reise durch die faszinierende Klangwelt des Steve Reich ein. Nach dem Eröffnungskonzert von musica assoluta im Ballhof Eins, das dem Puls der Natur nicht nur bei Reich, sondern über die Jahrhunderte hinweg nachhorcht, darf das Publikum die Bühne des Opernhauses bevölkern bei einem auch optisch spektakulären Nachtkonzert mit den Schlagzeugern von Rummsfeld und dem Trio Boum. Eines von Reichs Schlüsselwerken, die farbige „Music for 18 musicians“, präsentieren Lehrende und Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien. Weiterhin findet erstmals ein Nordstadt-Konzert, das Beziehungen knüpft zur Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, im hochmodernen Tonstudio Tessmar in Hannovers Norden statt. Das Sprengel Museum als wichtiger Partner ist der Ort für gleich drei Konzerte, mit Ensemble S und Das neue Ensemble sowie mit dem Ensemble Megaphon und dem Ensemble Oktoplus, und lädt überdies mit seiner Sammlung dazu ein, Korrespondenzen herzustellen zwischen Reichs Musik und den Werken amerikanischer bildender Künstler.

Wie immer ist ein Schwerpunkt des Festivals das 6. Sinfoniekonzert im Opernhaus, auf dessen Programm als Hauptwerk „The Desert Music“ von Steve Reich steht. Unter der Leitung von Jonathan Stockhammer und mit dem ChorWerk Ruhr, einem der bedeutendsten deutschen Kammerchöre, der sich speziell auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik einen Namen gemacht hat, erklingt das groß dimensionierte Werk für Orchester und Chor, das den Bogen vom Alten Testament bis zur atomaren Bedrohung der Gegenwart schlägt – als Beispiel für die politischen Anklänge in Reichs Schaffen.

Das Programm auf einen Blick Mittwoch, 1. Mai, 19.30 Uhr, Ballhof Eins

Eröffnungskonzert „Pulse of Nature“

Steve Reich: Pulse (2015), Radio Rewrite (2012)

und Werke von Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen und Thorsten Encke

Ishay Lantner (Klarinette)

Cylixe (Live-Video)

musica assoluta

Dirigent: Thorsten Encke

Veranstaltung von musica assoluta Mittwoch, 1. Mai, 22 Uhr, Opernhaus Bühne

Nachtkonzert

Steve Reich: Mallet quartet (2009), Electric Counterpoint (1987)

und Werke von Tom Johnson, Andy Akiho und Lou Harrison

Trio Boum und Rummsfeld

Veranstaltung der Staatsoper Hannover Freitag, 3. Mai, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Richard Jacoby Saal)

Patterns, Pulses, Sections

19.30 Uhr Steve Reich: Music for 18 Musicians,

Vortrag von Dr. Imke Misch

21 Uhr Steve Reich: Music for 18 Musicians (1974-76)

Studierende der HMTMH

Künstlerische Leitung: Andreas Boettger

Veranstaltung der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover Sonnabend, 4. Mai, 16 Uhr, Sprengel Museum Hannover

mobile musik IV

Steve Reich: Drumming I (1971), Music for Pieces of Wood (1973), Piano Phase (1967), Violin Phase (1967), Pendulum Music (1968)

Ensemble S/Das Neue Ensemble

Leitung: Stephan Meier und

Arnold Marinissen

Veranstaltung von musik für heute e. V. im Rahmen von Musik 21 Niedersachsen Sonntag, 5. Mai, 12 Uhr, Tonstudio Tessmar

Nordstadt-Konzert

Steve Reich: Duet (1993), Double Sextett (2007)

und Werke von Heinrich Ignaz Franz Biber,

Johann Sebastian Bach und Terry Riley

Kammerorchester Hannover – Solisten

Leitung: Hans-Christian Euler

Veranstaltung des Nordstadt-Konzerte e.V. in Kooperation mit der Lutherschule Hannover Sonntag, 5. Mai, 17 Uhr und Montag, 6. Mai 2019, 19.30 Uhr, Staatsoper Hannover

6. Sinfoniekonzert

Steve Reich: Desert Music (1984), Three Movements (1986)

John Adams: Common Tones in Simple Time (1980/86)

Niedersächsisches Staatsorchester Hannover

ChorWerk Ruhr (Einstudierung: Béni Csillag)

Dirigent: Jonathan Stockhammer

Veranstaltung der Staatsoper Hannover Sonntag, 5. Mai, 20 Uhr, Sprengel Museum Hannover

In C – Zwischen den Zeiten

Werke von Terry Riley und Morton Feldman sowie Renaissancemusik für Chor und eigene Werke

Ensemble Megaphon und Gastkünstler*innen

Collegium vocale Hannover (Ltg. Florian

Lohmann)

Gohar Ensemble

Leitung: Lenka Zupkova

Veranstaltung von Blickpunkte e. V. Dienstag, 7. Mai, 20 Uhr, Sprengel Museum Hannover

Minimal Art

Steve Reich: Clapping Music (1972), Different Trains (1988), Cello Counterpoint (2003)

und Werke von John Cage, Morton Feldman und Darius Milhaud

Ensemble Oktoplus (Mitglieder der NDR

Radiophilharmonie), Manuel Gehrke (Video)

Veranstaltung der NDR Radiophilharmonie