Der lange Sommer nach dem Abi, Spaß, Urlaub, Träume und die Ungewissheit, was der „Ernst des Lebens“ wohl bedeuten könnte. Dabei ist die Musik oft der Schlüssel für ein bestimmtes Lebensgefühl. Unter der Leitung von Jacek Darwicki hat eine Gruppe von Abiturienten ein Bewegungstheater erarbeitet. Das Stück Vielleicht sowas wie ... ist das erste Projekt mit Jugendlichen von Commedia Futura. Futura 2.0 und hat am 24. Mai um 20 Uhr Premiere in der Eisfabrik. Karten unter (05 11) 81 63 53.

Der Kaiser von China besitzt einen seltsamen Vogel, der wunderschön singen kann. Die Nachtigall rührt die Menschen zutiefst. Doch dann wird ihm ein Automatenvogel geschickt, eine künstliche, mit Edelsteinen besetzte Nachtigall. Das führt zu einer schicksalhaften Wende ... Das Musiktheater Der Kaiser und die Nachtigall nach dem Märchen von Hans Christian Andersen hat am 25. Mai, 18 Uhr im Kindertheaterhaus Premiere. Eine Oper für Kinder ab sieben Jahren und Familien in Koproduktion mit der Oper an der Leine unter der Regie von Harald Schandry. Die musikalische Leitung hat André Hammerschmied. Karten unter (05 11) 81 69 81.

Mit seinem Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ wurde Johann Wolfgang von Goethe zum Popstar der Literatur des späten 18. Jahrhunderts. Eine unglückliche Liebesgeschichte mit tragischem Ende. Ungestüm, leidenschaftlich und todtraurig. Als Gastspiel des Vorarlberger Landestheaters Bregenz ist der Klassiker Werther! in der Inszenierung von Milena Fischer-Hartmann am 31. Mai und 1. Juni (20 Uhr) im Theater an der Glocksee zu sehen. Außerdem auf dem Spielplan: Kleine Reise – ein Konzert mit dem Ein2PersonenOrchester am 15. Mai, 20 Uhr. Und am 21. Mai, 19 Uhr, (Eintritt frei) öffnet der Salon Nr. 5. Karten unter (05 11) 1 61 39 36.