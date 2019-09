Auf den Gipfel!

2. Sinfoniekonzert Anton Bruckner (1824–1896)

Sinfonie Nr. 8 c-Moll (Fassung Robert Haas)



Niedersächsisches Staatsorchester Hannover

Dirigent: Constantin Trinks Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr

Montag, 28. Oktober, 19.30 Uhr

Einführung mit Constantin Trinks jeweils 45 Minuten vor dem Konzert

Die Sinfonien Anton Bruckners sind monumentale Gipfel des Konzertrepertoires, Mark- und Prüfstein für jeden großen Klangkörper. Ihre Aufführungen können religiöse oder mindestens meditative Dimensionen annehmen. Lauscht man einer Bruckner-Sinfonie, macht man die Erfahrung von Zeit – ihrer Ausdehnung, ihrer Unterteilung in musikalische Entwicklungen. Lauscht man einer Bruckner-Sinfonie, macht man auch die Erfahrung von Raum – des Klangraums Orchester mit seinen verschiedenen Gruppen, aber auch des Raumklangs, der durch Brucknersche Klangballungen oft genug an seine Grenzen kommt. Welch ein Glücksmoment, wenn dieser Gipfel unter sachkundiger Führung erklommen wird und sich die Aussicht auf die weite musikalische Landschaft bietet. Dies gilt erst recht für Bruckners Achte, die längste zu Lebzeiten des Komponisten veröffentlichte Sinfonie – wenn ihre Einspieldauer auch die erstaunliche Spannweite von 75 (Eugen Jochum) bis 104 Minuten (Sergiu Celibidache) aufweist.

Für ihre Form hat Anton Bruckner bemerkenswerte Abweichungen von der eigenen sinfonischen Norm gefunden. Dynamische Kontraste werden schroff gegeneinandergestellt, Steigerungswellen abgebrochen, Bezüge der Tonarten bis zur Unkenntlichkeit ausgeweitet, Rhythmen entfalten ein Eigenleben. Aus dem prachtvollen Orchesterklang treten ungewöhnliche Farben hervor, wie etwa die einzigen je von Bruckner geforderten Harfen. Auch die Übereinanderschichtung der Hauptthemen aller vier Sätze zum Schluss des großen Finales offenbart zwar handwerkliche Meisterschaft, ist aber zugleich unerhört und radikal. So erscheint heute die ganze Sinfonie: radikal in der Ausdehnung und in der Aussage, radikal im Anspruch an Kondition und Konzentration von Orchester, Dirigent und Publikum. Aber auch ein Glücksfall für alle drei, zumal bei einem so Bruckner-

erfahrenen Klangkörper wie dem Niedersächsischen Staatsorchester Hannover.

Am Pult steht Constantin Trinks, der nach der gefeierten Eröffnungspremiere „La Juive“ nun als Konzertdirigent zu erleben ist. Bei Bruckners Achter kommt seine große Affinität zur deutschen Romantik zum Tragen. Carl Maria von Weber, Richard Wagner und Richard Strauss sind die Fixsterne seiner musikalischen Arbeit, in der er Einsichten der historischen Aufführungspraxis mit einer starken romantischen Linie zu verbinden sucht. Hierbei verdankt er den Dirigenten Thomas Hengelbrock und Christian Thielemann wichtige Anregungen.

Nach festen Positionen in Saarbrücken und Darmstadt ist Trinks inzwischen international als Opern- und Konzertdirigent unterwegs, von Seattle bis Tokio, von Oslo über München, Dresden und Wien bis Rom.

Swantje Köhnecke