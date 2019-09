„Auf die Verzückung kommt es an“

Oscar Olivo hat auf Stichworte zu Virginia Woolfs „Orlando“ geantwortet – per SMS und im Stakkatostil.

bist du verliebt?

nein.

wird sex überschätzt?

nein!

fest oder frei?

frei frei frei!

alter oder jugend?

hm. die frage verstehe ich nicht … aber vielleicht zeige ich damit mein alter.

schloss oder hütte?

der traum von viel platz ist schon an und für sich fragwürdig. schlösser scheinen mir ungemütlich, pompös, herrschaftlich, zu bling-bling. und hütten: wo und mit wem? und ist eigentum überhaupt erstrebenswert? geht das für alle? geht es überhaupt um alle?wenn ich wählen müsste, dann nähme ich eine hütte, in die ich mich zurückziehen kann, mit zugang zu öffentlichem verkehr, also eine, die dann auch gut zu erreichen ist. und: in der nähe von einem see.

hannover oder new york?

new york. aber vielleicht gibt es das, was ich in new york suche, auch in hannover. parkspaziergänge zum beispiel!

natur oder schreibtisch?

natur. wasser. wald.

welches jahrhundert?

20. jahrhundert

das 20. jahrhundert ist …?

brutal, bewegt, hoffnungsvoll

*innen?

ja! sprache ist nicht zu unterschätzen. sprache ist lebendig. lass uns im diskurs bleiben, lass uns in dialog bleiben – mit der sprache für die sprache!